الأمم المتحدة: وفاة 3 نساء في اليمن يوميا بسبب مضاعفات صحية

حذر صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم الاثنين، بأن المضاعفات الصحية في اليمن تؤدي إلى وفاة 3 نساء يوميا، منبها إلى أن سنوات من النزاع دفعت بالخدمات الأساسية في البلد إلى حافة الانهيار وجعلت ملايين النساء والفتيات في وضع بالغ الهشاشة.

وفي بيان صادر عنه، ذكر الصندوق الأممي أن 3 نساء يمتن يوميا في جميع أنحاء اليمن بسبب مضاعفات حمل يمكن الوقاية منها، كما تفتقر 6.2 ملايين امرأة وفتاة إلى خدمات الحماية الأساسية.

وأضاف البيان أن 7 ملايين شخص في اليمن بحاجة إلى دعم عاجل في مجال الرعاية الصحية النفسية.

وحسب البيان، فقد دفعت سنوات من النزاع والانهيار الاقتصادي والصدمات المناخية بالخدمات الأساسية في اليمن إلى حافة الانهيار، مما ترك ملايين النساء والفتيات في وضع بالغ الهشاشة.

وأشار البيان إلى أنه منذ أبريل/نيسان 2024، أسهمت شراكة حيوية بين الاتحاد الأوروبي وصندوق الأمم المتحدة للسكان في الإبقاء على الخدمات الأساسية مفتوحة حيث تشتد الحاجة إليها، لتصل إلى أكثر من 850 ألف امرأة وفتاة وأشخاص نازحين.

دور الاتحاد الأوروبي

ونقل البيان عن المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان لمنطقة الدول العربية ليلى باكر، قولها إن "كل امرأة وفتاة في اليمن تستحق الوصول إلى الرعاية والأمان بوصفهما حقا أساسيا لها"، مشيرة إلى أن التزام الاتحاد الأوروبي ينقذ الأرواح كل يوم.

وأضافت أن تخفيضات التمويل، التي تهدد بإغلاق المرافق الصحية والمساحات الآمنة وآليات الاستجابة السريعة، تتزامن مع تزايد الاحتياجات الإنسانية، مما يجعل استمرار الدعم أمرا بالغ الأهمية لتفادي تفاقم الأوضاع.

ودعا صندوق الأمم المتحدة للسكان في بيانه الشركاء إلى تقديم الدعم الفوري وتوسيعه حتى لا تُترك النساء والفتيات اليمنيات لمواجهة الأزمة بمفردهن.

بدورها، قالت رئيسة مكتب المساعدات الإنسانية للاتحاد الأوروبي في اليمن موريل كورنيليس: "يظل الاتحاد الأوروبي ملتزما بضمان تمكّن الفئات الأكثر عرضة للمخاطر من الوصول الآمن إلى الخدمات الأساسية".

وأضافت -حسب البيان ذاته- أن هذه الشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لا تقتصر على الاستجابة الطارئة فقط، بل هي استثمار في حماية أرواح ومستقبل النساء والفتيات اليمنيات.

ويشار إلى أن الحرب الأهلية في اليمن، التي اشتعلت قبل نحو 11 عاما، أدت إلى خلق وضع إنساني وصحي متفاقم وجعلت البلاد تعيش واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.