رئيس وزراء قبرص الشمالية: لا حلّ إلا بدولتين متكافئتين في السيادة

قال رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية أونال أوستل أمس الأحد إن موقفهم بشأن الجزيرة واضح لا لبس فيه بخصوص حلّ يدعم "دولتين متكافئتين في السيادة".

وأضاف أوستيل، في بيان، أن موقفهم واضح لا لبس فيه ولا جدال، مشيرا إلى أنه الموقف نفسه الذي عبرت عنه مرارا وتكرارا وبحزم تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان.

وأشار إلى أن التوصل إلى حل عادل ودائم وواقعي في قبرص لا يتحقق إلا على أساس دولتين متكافئتين في السيادة.

وأكد أن هذا الموقف ليس مؤقتا أو تكتيكيا، بل تعبيرا عن إرادة تاريخية ومشروعة نابعة من نضال الشعب القبرصي التركي من أجل البقاء.

وتابع بالقول إن وضوح موقف أردوغان بشأن هذه القضية ليس مجرد أطروحة سياسية بالنسبة لنا، بل هو بوصلة إستراتيجية تنير دربنا.

وتعاني قبرص منذ 1974 انقساما بين شطرين تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص والتي جرت برعاية الأمم المتحدة في كرانس مونتانا بسويسرا في يوليو/تموز 2017، لم تجر أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في الجزيرة.