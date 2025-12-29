ترامب مستقبلا نتنياهو: آمل الوصول للمرحلة الثانية من خطة غزة سريعا

استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منتجع مارالاغو بولاية فلوريدا، وأعلن أن اللقاء سيتناول ملف غزة إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وأكد ترامب، في تصريحات أدلى بها عقب استقبال نتنياهو، ضرورة نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من أجل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، معربا عن أمله في أن يتحقق ذلك بشكل سريع.

وأوضح الرئيس الأميركي أنه سيبحث مع نتنياهو موضوع غزة والعديد من القضايا الأخرى، مشيرا إلى أن المباحثات ستتناول 5 ملفات كبرى دون الكشف عن تفاصيلها، لكنه شدد على أن غزة ستكون في صدارة المباحثات.

وأضاف: "آمل أن نصل إلى المرحلة الثانية من خطة غزة بسرعة كبيرة جدا"، لافتا إلى أن عملية إعادة إعمار قطاع غزة ستبدأ قريبا، في حال تم التوصل إلى التفاهمات المطلوبة.

وفيما يتعلق بملف الأسرى الإسرائيليين، شدد الرئيس الأميركي على أن واشنطن ستبذل كل ما في وسعها لاستعادة رفات آخر أسير إسرائيلي في غزة.