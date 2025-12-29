ترامب يجري اتصالا "إيجابيا" ببوتين حول أوكرانيا

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أجرى، اليوم الاثنين، مكالمة هاتفية "إيجابية" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بشأن الحرب على أوكرانيا.

وقالت كارولين ليفيت عبر إكس إن "الرئيس ترامب اختتم مكالمة إيجابية مع الرئيس بوتين بشأن أوكرانيا".

يأتي ذلك غداة لقاء عقده ترامب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في فلوريدا.

وقد أعلن زيلينسكي الاثنين، أنّ واشنطن اقترحت على كييف ضمانات أمنية "متينة" لمدة 15 عاما قابلة للتجديد في مواجهة روسيا.

وأكد زيلينسكي أنّ تقديم هذه الضمانات الأمنية سيكون شرطا لرفع الأحكام العرفية السارية في أوكرانيا منذ بداية الهجوم الروسي في فبراير/شباط 2022.

وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، "أريد فعلا أن تكون هذه الضمانات أطول. قلت له (ترامب) إننا نرغب في النظر في إمكانية طرح 30 أو 40 أو 50 سنة"، مشيرا إلى أن نظيره الأميركي وعده بدراسة هذا المقترح.

وبعد محادثاته مع الرئيس الأوكراني في فلوريدا الأحد، أعرب ترامب عن تفاؤل حذر، مشيرا إلى أنّ العملية باتت أقرب من أي وقت مضى من التوصل لاتفاق لإنهاء النزاع، من دون أن يذكر أي تقدم ملموس.

ضمانة أمنية ضرورية

من جانب آخر، اعتبر الرئيس الأوكراني أنّ وجود "قوات دولية" في أوكرانيا، سيمثل ضمانة أمنية ضرورية و"حقيقية" من شأنها أن تعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في مواجهة أي عدوان روسي جديد. وحتى الآن، يرفض الكرملين وجود مثل هذه القوات في أوكرانيا.

في الطرف الآخر، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن موسكو موافقة على تقييم ترامب بشأن المفاوضات.

ميدانيا، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين أن قواته تمضي قدما للسيطرة على 3 مناطق أعلنت موسكو ضمها عام 2022 وتحقق تقدّما ثابتا.

وقال بوتين، في اجتماع متلفز مع قيادات عسكرية روسية، إن "الهدف من تحرير مناطق دونباس وزاباروجيا وخيرسون يُنفّذ على مراحل بما يتوافق مع خطة العملية العسكرية الخاصة.. تتقدّم القوات بثقة" في المناطق الثلاث التي أعلنت روسيا ضمها إلى جانب لوغانسك.