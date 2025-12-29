الهجرة الدولية: 1290 نازحا جديدا من ولايتين جنوبي السودان

قالت منظمة الهجرة الدولية إنها سجلت 1290 نازحا جديدا من ولايتي شمال وجنوب كردفان جنوبي السودان، نتيجة تفاقم انعدام الأمن.

وذكرت المنظمة، في بيان، أن فرق النزوح الميدانية رصدت نزوح 780 شخصا من مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان، خلال الفترة بين الأربعاء والجمعة الماضيين، جراء تفاقم انعدام الأمن.

وأضافت أن الوضع في المنطقة لا يزال متوترا ومتقلبا للغاية، مؤكدة أنها تتابع التطورات عن كثب.

وفي بيان منفصل، أوضحت المنظمة أن فرقها قدرت، السبت الماضي، نزوح 510 أشخاص من قرية السنجوقي، بمحافظة أم دام حاج أحمد، في ولاية شمال كردفان، بسبب الأوضاع الأمنية.

وبينت أن النازحين توجهوا إلى مواقع متفرقة داخل محليتي (دائرتي) أم دام حاج أحمد، وشيكان، بولاية شمال كردفان.

وفي 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلنت منظمة الهجرة الدولية أن عدد النازحين بولايات كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب) بلغ 50 ألفا و445 ألفا، خلال الفترة من 26 أكتوبر/تشرين الأول إلى 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث، اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" منذ أسابيع، أدت إلى نزوح عشرات الآلاف في الآونة الأخيرة.

وتتفاقم المعاناة الإنسانية في السودان جراء حرب بين الجيش و"الدعم السريع" اندلعت منذ أبريل/نيسان 2023 بسبب خلاف بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، ما تسبب بمقتل عشرات الآلاف ونزوح 13 مليون شخص، بينهم أكثر من 4 ملايين لجؤوا إلى دول الجوار، بحسب الأمم المتحدة.