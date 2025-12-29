قالت الصين اليوم الاثنين إنها ستجري مناورات عسكرية كبيرة حول تايوان تتضمن تدريبات بالذخيرة الحية قرب الجزيرة، في حين نددت تايوان بهذه المناورات واعتبرت أنها تمثل تحديًا للقوانين والنظام الدوليين.

ومن المقرر أن تجري بكين التدريبات غدا الثلاثاء في 5 مناطق بالبحر والجو قرب الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتطالب الصين بضمها.

وقال الناطق باسم قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني العقيد شي يي، في بيان، إنه اعتبارا من 29 ديسمبر/كانون الأول الحالي سيتم إرسال قوات من الجيش ومن البحرية وسلاح الجو وقوات الصواريخ لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة تحمل الاسم الرمزي "مهمة العدالة 2025".

وأظهر بيان منفصل خريطة خمس مناطق كبيرة تحيط بالجزيرة حيث "ستنظّم نشاطات إطلاق نار حي" من الساعة الثامنة صباحا حتى السادسة مساء (من الساعة 00:00 إلى 10:00 بتوقيت غرينتش الثلاثاء).

وجاء في البيان أنه "لأمور تتعلق بالسلامة، يُنصح بعدم دخول أي سفينة أو طائرة غير ذات صلة إلى المياه والمجال الجوي المذكورين أعلاه".

الموقف التايواني

وسارعت تايوان عبر مكتب الرئاسة للتنديد الشديد بالمناورات الصينية، ودعت بكين إلى التحلي بالعقلانية وضبط النفس ووقف الاستفزازات غير المسؤولة فورًا.

وقال مكتب الرئاسة التايواني إن السلطات الصينية تتجاهل المعايير الدولية وتستخدم الترهيب العسكري لتهديد الدول المجاورة، معتبرا أن التدريبات الصينية تمثل تحديًا للقوانين والنظام الدوليين.

وشدد على أن الوحدات العسكرية والأمنية التايوانية لديها فهم شامل مسبق، وهي على أتم الاستعداد لضمان السلامة.

كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الجيش التايواني أنه نشر قوات ردا على المناورات الصينية.

وتجري بكين مناورات عسكرية في المنطقة بين الفينة والأخرى على خلفية توتر مع تايوان، وكذلك مع واشنطن والقوى الغربية بشأن الجزيرة.

وتعود جذور التوتر بين الصين وتايوان إلى عام 1949 عندما لجأ القوميون الصينيون إلى الجزيرة بعد هزيمتهم أمام القوات الشيوعية. ومنذ ذلك الحين، تصرّ بكين على أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها، ولم تستبعد قط استخدام القوة لفرض سيادتها عليها.

ويرى خبراء أن الصين قد تكون أكثر ميلا إلى محاصرة تايوان بدلا من تنفيذ غزو شامل نظرا للمخاطر الهائلة التي ينطوي عليها هجوم عسكري مباشر.

وتعمل بكين منذ سنوات على تعزيز وجودها العسكري حول تايوان من خلال تكثيف تحركاتها البحرية والجوية، وإجراء مناورات تحاكي سيناريوهات قتالية مختلفة.