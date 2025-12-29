"الشعاع الحديدي".. إسرائيل تعزز ترسانتها الدفاعية بمنظومة ليزرية

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنها أدخلت الخدمة أول منظومة دفاعية تعمل بالليزر تُعرف باسم "آيرون بيم" (الشعاع الحديدي)، للتصدي لأي تهديدات جوية أو صاروخية.

وجرى تسليم المنظومة لسلاح الجو الإسرائيلي خلال مراسم رسمية في شمال إسرائيل من قِبَل مطوّريها الرئيسيين، وهما دائرة البحث والتطوير في وزارة الدفاع وشركة الصناعات الدفاعية رافائيل.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس خلال المراسم "للمرة الأولى عالميا، يبلغ نظام اعتراض بالليزر عالي القدرة مرحلة الجاهزية التشغيلية الكاملة، وينفذ بنجاح عمليات اعتراض متعددة".

وأضاف كاتس أن "هذا الإنجاز الهائل يوجّه رسالة حاسمة إلى أعدائنا، القريبين والبعيدين على حد سواء: لا تختبرونا، وإلا فستكون العواقب وخيمة".

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة شركة "رافائيل" يوفال شتاينيتس إن "إسرائيل أصبحت أول دولة في العالم تنشر نظام ليزر عملياتيا لاعتراض التهديدات الجوية، بما في ذلك الصواريخ والقذائف".

وتهدف منظومة الليزر هذه إلى تعزيز قدرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على اعتراض المقذوفات، وستُضاف إلى منظومات الدفاع الجوي الأخرى المتوفرة لديها، وعلى رأسها "القبة الحديدية".

وتوفّر "القبة الحديدية" حماية قصيرة المدى ضد الصواريخ والقذائف، بينما صُمّم نظام "مقلاع داود" وأجيال صواريخ "آرو" (السهم) الإسرائيلية-الأميركية لاعتراض الصواريخ الباليستية.

وخلال الحرب التي استمرت 12 يوما بين إيران وإسرائيل في يونيو/حزيران، أخفقت منظومة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية في اعتراض جميع الصواريخ الباليستية التي أطلقتها طهران باتجاه إسرائيل.

وأقرّت إسرائيل لاحقا بأن أكثر من 50 صاروخا أصابت أهدافا خلال تلك الحرب، ما أسفر عن مقتل 28 شخصا.