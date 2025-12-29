شيخ محمود يزور تركيا الثلاثاء بعد اعتراف إسرائيل بأرض الصومال

قالت الرئاسة التركية إن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود سيزور تركيا الثلاثاء، وذلك بعد 4 أيام من اعتراف إسرائيل باستقلال إقليم أرض الصومال الانفصالي.

وقال رئيس دائرة الاتصال برهان الدين دوران، في بيان عبر حسابه على منصة "إن سوسيال" التركية، إن رئيس الصومال سيجري زيارة إلى أنقرة يوم الثلاثاء تلبية لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضاف أنه سيتم خلال المحادثات استعراض العلاقات الثنائية بين تركيا والصومال بجميع أبعادها، وتقييم الخطوات الممكن اتخاذها لتعميق التعاون بشكل أكبر.

كما أشار إلى أن المباحثات ستتناول آخر المستجدات في "مكافحة الصومال للإرهاب، والخطوات التي اتخذتها الحكومة الفدرالية الصومالية لتعزيز الوحدة الوطنية، إلى جانب التطورات الإقليمية".

وقال الرئيس التركي إن اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال" الانفصالي يعد أحد الأمثلة على مساعيها المتزايدة لزعزعة استقرار المنطقة.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، أعلن الجمعة الماضي "الاعتراف الرسمي بجمهورية أرض الصومال دولة مستقلة ذات سيادة"، مما لقي تنديدا واسعا عربيا ودوليا.

وتأتي هذه التطورات في ظل توتر سياسي متصاعد حول قضية إقليم أرض الصومال، الذي أعلن انفصاله من جانب واحد عام 1991 دون أن يحظى باعتراف دولي، في حين تؤكد الحكومة الصومالية المركزية تمسكها بوحدة البلاد ورفضها لأي اعتراف خارجي بالإقليم.

وشدد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود يوم الأحد على رفض بلاده القاطع لإعلان نتنياهو، إذ اعتبره "انتهاكا صارخ لسيادة الصومال وعدوانا على وحدته الوطنية".

وأضاف في خطاب ألقاه أمام البرلمان أن الصومال يرفض "نقل الفوضى والصراعات التي تتسبب فيها إسرائيل في الشرق الأوسط إلى الأراضي الصومالية".