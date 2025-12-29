البرلمان العراقي الجديد يعقد أولى جلساته اليوم وسط تنافس على رئاسته

يعقد البرلمان العراقي الجديد اليوم الاثنين أولى جلسات دورته النيابية السادسة لاختيار رئيسه ونائبيه وسط تنافس بين القوى السنية على هذا المنصب، وتحذيرات من رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، من مغبة عدم الحسم إزاء هذه المناصب خلال الجلسة الأولى.

وقال الأمين العام للبرلمان العراقي صفوان الجرجري لوكالة الأنباء العراقية"واع" إنه تم " إستكمال الإستعدادات وجاهزية البرلمان لإنعقاد جلسته الأولى بدورته السادسة اليوم الاثنين برئاسة أكبر الأعضاء سنا ، مشيرا إلى أن الجلسة ستقتصر على حضور المرشحين الفائزين .

وينص الدستور العراقي على أن تعقد الجلسة الأولى رئاسة أكبر الأعضاء سنا النائب عامر الفايز، وتلزم البرلمان بانتخاب رئيسه والنائبين في ذات الجلسة على أن يكون التصويت بالأغلبية المطلقة.

ومن المنتظر أن يؤدي النواب الجدد اليمين القانونية ومن ثم تجرى مراسم إنتخاب رئيس (سني) ونائبين (شيعي وكردي) للبرلمان العراقي في إقتراع سري مباشر.

وفي هذا السياق أعلنت قوى المجلس السياسي الوطني الذي يضم قوى الأغلبية السنية مساء الأحد ترشيح هيبت الحلبوسي من حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان العراقي

الجديد .

وقال القيادي في المجلس السياسي الوطني خميس الخنجر في مؤتمر صحفي إنه" بعد مداولات ونقاشات مع الكتل الفائزة بالإنتخابات التشريعية التي تمثل الأغلبية العظمى السنية في المجلس السياسي الوطني وهم كل من حزب تقدم والسيادة والحسم الوطني والجماهير الوطنية قررنا وإتفقنا أن يكون ممثلنا الوحيد في البرلمان هيبت الحلبوسي".

ودعا "جميع قادة الأحزاب والكتل والمكونات في البرلمان العراقي أن يراعوا هذا القرار الذي يمثل الأغلبية السنية لإكمال تشكيل الحكومة العراقية الجديدة".

وفي المقابل أعلن زعيم تحالف العزم (السني) مثنى السامرائي ترشحه لمنصب رئيس البرلمان، مؤكدا أكد أنه لا مرشح يمثل المجلس السياسي الوطني دون توافق مكوناته.

وقال السامرائي في مؤتمر صحفي تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن إعلان تشكيل المجلس السياسي الوطني ممثلاً عن المكوّن السني كان مبنياً على اتفاق سياسي ونظام داخلي موقع من قبل الأطراف السياسية والأحزاب الفائزة بالانتخابات"، مبينا أن "النظام الداخلي للمجلس محدد بفقرات بان تكون جميع القرارات المتخذة فيه تكون بالتوافق بين جميع الكيانات المشكلة لهذا المجلس".

وتابع أن "أي مرشح تم إعلانه لا يمثل إرادة المجلس السياسي الوطني وربما هناك من تم الإعلان عنه كمرشحاً لبعض الأحزاب المنضوية تحت المجلس وهذا حق طبيعي لهم في ظل الأجواء الديمقراطية"، مؤكدا ان "تحالف العزم برئاستنا نعلن تقديمنا كمرشح لرئاسة مجلس النواب في جلسة اليوم الاثنين ".

وأعرب السامرائي، عن أمله بحسم انتخاب الرئيس ونائبيه في جلسة اليوم.

إجراءات تشكيل الحكومة

وعقب انتخاب رئاسة البرلمان، يُفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، على أن يُنتخب داخل مجلس النواب خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى، وبحضور ثلثي أعضاء المجلس، حيث يشترط حصول المرشح على ثلثي الأصوات في الجولة الأولى، أو الأغلبية البسيطة في جولة ثانية في حال عدم الحسم.

وبعد انتخاب رئيس الجمهورية، يتولى تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددًا بتشكيل الحكومة الجديدة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما، وفقًا لأحكام الدستور.

ويُمنح رئيس الوزراء المكلّف مهلة 30 يومًا لتقديم تشكيلته الوزارية والمنهاجه الحكومي إلى مجلس النواب لنيل الثقة بالأغلبية المطلقة، وفي حال الإخفاق، يُكلف مرشح آخر خلال مدة مماثلة.

وفي وقت سابق حذر رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان من ان التجارب السابقة أثبتت ان تسمية شاغلي المناصب الرئاسية الثلاث كثيرا ما تتجاوز المدد الدستورية المحددة، معتبرا ذلك خرقا واضحا للدستور ومخالفة لروح التداول الديموقراطي للسلطة.

وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق،فاز تحالف" الإعمار والتنمية"بزعامة رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني بــ 46 مقعدا في البرلمان العراقي الجديد، تلاه إئتلاف "دولة القانون"بزعامة نوري المالكي بـ29 مقعدا وحل ثالثا حزب تقدم بـ27 مقعدا والحزب الديمقراطي الكردستاني حل رابعا بـ27 مقعد، في الانتخابات التي جرت 11نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وبالمجمل حصلت التحالفات والقوائم الشيعية على 187 مقعدا والسنية على 77 مقعدا والكردية على 56 مقعدا، إضافة إلى 9 مقاعد لكوتا الأقليات.