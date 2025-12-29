إصابة 7 من الشرطة التركية في اشتباك مع مسلحين من تنظيم الدولة

ذكرت قناة "تي آر تي خبر" الرسمية أن 7 من أفراد الشرطة التركية أصيبوا بجروح اليوم الاثنين خلال اشتباك مع مسلحين يُشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية بمنطقة يالوفا في شمال غرب تركيا.

وأضافت القناة أن فرق الشرطة نفذت عملية دهم على منزل يُعتقد أنه يضم مسلحين بالقرب من بلدة يالوفا على ساحل بحر مرمرة، جنوبي إسطنبول.

وذكرت القناة أن حالة رجال الشرطة المصابين ليست خطيرة.

وقالت قناة "إن تي في" التلفزيونية إن المشتبه بهم أطلقوا النار على الشرطة أثناء شنها العملية. وجرى إرسال قوات خاصة من الشرطة من إقليم بورصة إلى المنطقة لتقديم الدعم، بحسب ‌ما أفادت به السلطات.

وفي الأسبوع الماضي، اعتقلت الشرطة التركية 115 شخصا يُشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية وذلك بدعوى أنهم كانوا ‌يخططون لتنفيذ هجمات خلال احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة في البلاد.

وذكر ‌مكتب المدعي العام في إسطنبول آنذاك أن المسلحين كانوا يخططون لهجمات تستهدف غير المسلمين على وجه الخصوص.

وقبل نحو عقد من الزمان، نُسبت إلى ‌التنظيم المتشدد سلسلة من الهجمات على أهداف مدنية في تركيا، من بينها هجوم مسلح على ملهى ليلي في إسطنبول وعلى مطار المدينة الرئيسي مما أدى إلى مقتل العشرات.