أمطار غزيرة وسيول تضرب الضفة وتخلّف أضرارا مادية واسعة

شهدت الضفة الغربية المحتلة يوم الاثنين حالة من عدم الاستقرار بسبب هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة وعواصف رعدية، مما أدى إلى تشكّل سيول جارفة تسببت في أضرار مادية واسعة في عدد من المناطق.

وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني في بيانات مقتضبة بأن طواقمه تعاملت منذ ساعات الصباح الأولى مع عشرات النداءات الطارئة، شملت إخلاء منازل جنوب مدينة الخليل بعد غرقها نتيجة الأمطار الغزيرة والسيول، لا سيما في منطقة الحديدية.

وأوضح الدفاع المدني أن فرقه عملت كذلك على تصريف المياه من عدة منازل، إضافة إلى روضة أطفال وحضانتين في ظل ارتفاع منسوب المياه بشكل خطير.

كما أشار إلى تسجيل انهيارات في بعض الطرقات وانغلاق محطات لتصريف مياه الأمطار، فضلا عن سقوط أشجار وأعمدة اتصالات وانزلاق وغرق مركبات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

السيول تجتاح الأحياء السكنية

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصورا توثّق حجم السيول التي اجتاحت الشوارع والأحياء السكنية، بينها مقطع يُظهر مركبة وشابا قرب قرية الرماضين في جنوب الخليل وقد جرفتهما مياه السيول، دون أن تتوفر حتى اللحظة معلومات مؤكدة عن مصير الشاب.

من جانبها، أوضحت دائرة الأرصاد الجوية أن الأراضي الفلسطينية تأثرت بمنخفض جوي ترافق مع رياح قوية وأمطار غزيرة شملت معظم المناطق، وكانت مصحوبة أحيانا بعواصف رعدية.

وأضافت الدائرة أن فرص هطول الأمطار ستتراجع خلال ساعات الليل المتأخرة، لكنها رجّحت في الوقت ذاته تجدد الحالة الجوية غير المستقرة مع وصول منخفض جوي جديد الخميس المقبل، قد يترافق مجددا مع أمطار غزيرة وعواصف رعدية في بعض المناطق.

وتأتي هذه الأحوال الجوية في ظل تحذيرات متكررة من مخاطر تشكّل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة وسط دعوات للمواطنين إلى توخي الحذر واتباع إرشادات السلامة، خاصة في المناطق المعرضة للغرق والانهيارات.