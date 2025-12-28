محطة زاباروجيا تجبر أوكرانيا وروسيا على هدنة مؤقتة في محيطها

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن وقف مؤقت لإطلاق النار بين القوات الروسية والأوكرانية في محيط محطة زاباروجيا للطاقة النووية بوساطة الوكالة، لتمكين الفرق الفنية من إصلاح خطوط كهرباء حيوية قرب المحطة.

وقالت الوكالة في بيان إن فرقها تراقب أعمال الإصلاح التي من المتوقع أن تستمر عدة أيام، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى منع وقوع حادث نووي خلال النزاع المستمر منذ نحو 4 سنوات.

ونقل البيان عن المدير العام للوكالة رافائيل غروسي شكره للطرفين لموافقتهما على ما سماه نافذة صمت مؤقتة، تتيح استعادة نقل الكهرباء بين محطات التحويل في المحطة النووية.

يشار إلى أن القوات الروسية تسيطر على المحطة منذ مارس/آذار 2022 بعد قصف عنيف أثار مخاوف من كارثة نووية.

وكثيرا ما تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بشأن استهدافها، خلال الحرب الأوكرانية المستعرة فبراير/ شباط 2022.

وتعتبر المحطة التي تقع في مدينة إنيرهودار بجنوب أوكرانيا، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، وواحدة من 10 محطات للطاقة النووية هي الأكبر في العالم.