نيامي ترد على واشنطن بوقف دائم لمنح التأشيرات للأميركيين

أعلنت السلطات في النيجر يوم 25 ديسمبر/كانون الأول تعليقا فوريا و"دائما" لمنح التأشيرات للمواطنين الأميركيين، وذلك ردا على إدراج واشنطن النيجرَ ضمن قائمة الدول الممنوعة من دخول أراضيها.

وجاء القرار النيجري بعد أن وقّعت الإدارة الأميركية في 16 ديسمبر/كانون الأول مرسوما يقضي بمنع مواطني النيجر من الحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة. وأكدت نيامي أن قرارها يستند إلى "مبدأ المعاملة بالمثل"، معتبرة أنه يعكس توجها جديدا في سياستها الخارجية يقوم على "تأكيد السيادة الوطنية" في مواجهة شركائها الدوليين.

وأوضحت السلطات أن المنع يشمل "إيقافا كليا ودائما" لإصدار التأشيرات، إضافة إلى حظر دخول المواطنين الأميركيين إلى الأراضي النيجيرية "لفترة غير محددة"، مشيرة إلى أن القرار دخل حيّز التنفيذ فور نشره.

تشديد أميركي على سياسات الهجرة

وشددت واشنطن منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، سياستها تجاه الهجرة والدخول إلى أراضيها. فقد رفعت الإدارة الأميركية عدد الدول المشمولة بالقيود إلى 39 دولة، بينها 19 دولة تخضع لحظر كامل على منح التأشيرات، مثل النيجر وبوركينا فاسو ومالي وجنوب السودان، بينما تواجه نحو 20 دولة أخرى، غالبيتها أفريقية، قيودا جزئية.

وتبرر واشنطن هذه الإجراءات باعتبارات تتعلق بالأمن القومي، من بينها ارتفاع معدلات تجاوز مدة الإقامة لدى بعض الجنسيات، وضعف التعاون في تبادل المعلومات الأمنية. ومن المقرر أن تدخل هذه القيود الجديدة حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني 2026.