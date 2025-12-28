مصرع شخصين جراء عواصف شديدة تضرب دول شمال أوروبا

لقي شخصان مصرعهما أمس السبت في السويد جراء عواصف قوية تضرب النرويج والسويد وفنلندا تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل.

وأصدر المعهد السويدي للأرصاد الجوية تحذيرات من رياح عاتية في أجزاء واسعة من النصف الشمالي للبلاد مع وصول العاصفة يوهانس.

وأفادت أنباء بوفاة رجل في الخمسينيات من عمره بالقرب من منتجع كونغسبيرغيت للتزلج وسط السويد.

وقالت شرطة غافلبورغ إن الرجل أصيب بسقوط شجرة عليه، لكنه ما لبث أن فارق الحياة متأثرا بإصابته في المستشفى.

كما أعلنت شركة إقليمية عن وفاة أحد موظفيها في حادث، حيث أوردت قناة "إس في تي" التلفزيونية أن الرجل علق تحت شجرة بعد سقوطها عليه.

وذكرت هيئة الإذاعة الفنلندية العامة أن التيار الكهربائي انقطع عن أكثر من 120 ألف منزل في فنلندا التي كانت مناطقها الغربية الأكثر تضررا.

كما تحدثت وكالة الأنباء السويدية "تي تي" عن انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 40 ألف منزل في السويد.

وتوقفت حركة الطيران في مطار كيتيلا في شمال فنلندا بعد أن تسببت رياح عاتية في دفع طائرة ركاب وطائرة أخرى أصغر منها نحو كتل الثلج التي تجمعت على جوانب المدرج، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الفنلندية. ولم تُسجل أي إصابات.