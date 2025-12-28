مدير مجمع الشفاء: هذا ما دار بيني وبين حسام أبو صفية قبل اعتقال الاحتلال له

كشف مدير مجمع الشفاء ‏الطبي في مدينة غزة الطبيب محمد أبو سلمية لقناة الجزيرة مباشر أن مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية نقل له صورة للوضع الصعب داخل المستشفى قبل يوم واحد من اعتقاله من قِبَل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أبو سلمية في لقاء مع "المسائية" على الجزيرة مباشر، (2025/12/27)، أن الدكتور أبو صفية -الذي مر عام على اعتقاله- توقع أن يحدث له مكروه، وطلب منه أن ينقل للعالم حقيقة ما يحدث في مستشفى كمال عدوان.

وأوضح أبو سلمية أنه طلب من الدكتور أبو صفية مغادرة المستشفى قبل 3 أيام من اعتقاله، لكن الأخير رفض طلبه وأصر على البقاء في المستشفى.

وأشار أبو سلمية إلى أن الاحتلال لم يوجه للدكتور أبو صفية أي تهم عند اعتقاله، رغم عرضه على المحكمة 3 مرات.

وأكد أن الاحتلال يتعمد اعتقال الأطباء والكوادر الطبية من أجل تدمير وانهيار المنظومة الصحية بهدف تهجير أهالي غزة ودفعهم للمغادرة بعد حرمانهم من أي خدمة صحية.

وقال أبو سلمية إن ما حدث للطبيب أبو صفية يعد وصمة عار على جبين الإنسانية والعالم، الذي تركه بمفرده في مواجهة الاحتلال.

ودعا كافة النقابات والهيئات الطبية العالمية إلى مقاطعة نظيراتها الإسرائيلية واتخاذ موقف جاد تجاه ما يحدث ضد الطبيب أبو صفية.

وأعرب أبو سلمية عن خشيته بشأن سلامة الدكتور أبو صفية، خاصة أن الاحتلال الإسرائيلي يتعامل بكل وحشية مع الأسرى في سجونه، مشيرا إلى ما ذكره دفاع الدكتور أبو صفية بشأن وضعه الصحي وحرمانه من العلاج والأدوية اللازمة.

وقال إن الاحتلال كان يسأل عن مدير المستشفى والطاقم الطبي عندما يقتحم أي مستشفى خلال الحرب التي شنها على قطاع غزة خلال عامين.

وتساءل "ما الخطر الذي يمثله الدكتور أبو صفية، الذي سبق أن اعتقله الاحتلال خلال الحرب بعد أن اقتحم مستشفى كمال عدوان قبل أن يخلي سبيله؟!".

الاعتقال

واعتقلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان، شمالي قطاع غزة، في 27 ديسمبر/كانون الأول 2024.

إعلان

وأثار الاعتقال حالة واسعة من التنديد حول العالم، بعد تداول مشهد الاعتقال.

وظهر الدكتور حسام أبو صفية وهو يتقدم في شارع مدمر نحو دبابات جيش الاحتلال.