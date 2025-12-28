متظاهرون بطرطوس واللاذقية للمطالبة بالإفراج عن معتقلين من النظام المخلوع

خرج العشرات، اليوم الأحد، في مظاهرات بمحافظتي طرطوس واللاذقية السورية تطالب بالإفراج عن معتقلين من قوات نظام المخلوع بشار الأسد وإعادة آخرين إلى وظائفهم، ورفضا "لدعوات التحريض التي تهدد السلم الأهلي".

وشهدت المظاهرات انتشارا كثيفا لعناصر الأمن الداخلي، مصحوبا بإغلاق كامل للطرق في عدة مناطق، لتأمين المحتجين.

وتأتي هذه المظاهرات في وقت تشهد فيه المنطقة توترا واضحا، عقب دعوة أطلقها الشيخ غزال غزال، رئيس ما يسمى المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر، إلى الخروج في مظاهرات سلمية حاشدة "لرفض عمليات القتل ودعوات التحريض التي تهدد السلم الأهلي والتنديد بتفجير مسجد بحمص".

في الأثناء، أفاد بيان لأعيان ووجهاء في مدينة القرداحة بريف اللاذقية وعموم لجان السلم الأهلي في المحافظة، بأن "الحالة العاطفية يجب ألا تستغل وألا تجعل أرواح ودماء الناس وقودا لأجندات استخباراتية خارجية تريد المتاجرة بدماء أبناء الطائفة العلوية"، دون أن يحدد الجهات التي يقصدها.

والجمعة، استهدف تفجير مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بحمص، مما أدى إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة أكثر من 18 آخرين، وأثار ذلك موجة واسعة من الإدانات والتنديد على المستويات العربية والإقليمية والدولية، وسط استمرار التحقيقات لمعرفة المنفذ.

وليلة السبت، ألقت السلطات السورية القبض على 12 شخصا، بينهم ضباط من النظام السابق، على الحدود السورية اللبنانية.

وهرب عدد كبير من عناصر النظام المخلوع إلى لبنان بعد فرار بشار الأسد، وألقي القبض خلال الأشهر الماضية على عدد منهم في أثناء محاولتهم الفرار من سوريا إلى لبنان، وفق مصادر أمنية سورية.

ومنذ الإطاحة بنظام المخلوع بشار الأسد أواخر 2024 تعمل الحكومة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وملاحقة فلول النظام المخلوع الذين يسعون إلى إثارة اضطرابات أمنية.