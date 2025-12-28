كشف حساب لانتهاكات إسرائيل خلال 80 يوما من اتفاق غزة

اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم الأحد قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب 969 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى 28 ديسمبر/كانون الأول الجاري، مما أسفر عن استشهاد 418 فلسطينيا وإصابة 1141 آخرين.

وأوضح المكتب في بيان صحفي أن الانتهاكات تضمنت 298 جريمة إطلاق نار مباشرة استهدفت مدنيين، و54 جريمة توغل نفذتها الآليات العسكرية داخل المناطق السكنية، إضافة إلى 455 جريمة قصف واستهداف لمواطنين ومنازلهم.

كما شملت الانتهاكات 162 جريمة نسف وتدمير طالت منازل ومؤسسات وبنايات مدنية، و45 حالة اعتقال غير قانوني نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

مساعدات أقل من النصف

وأشار البيان إلى أن سلطات الاحتلال لم تلتزم بالحد الأدنى من كميات المساعدات المتفق عليها في البروتوكول الإنساني الملحق بالاتفاق، إذ دخل إلى قطاع غزة 19 ألفا و764 شاحنة فقط من أصل 48 ألفا يفترض إدخالها خلال 80 يوما، بمتوسط 253 شاحنة يوميا من أصل 600 مقررة، أي بنسبة التزام لا تتجاوز 42%.

أما شحنات الوقود، فوصل منها 425 شاحنة فقط من أصل 4 آلاف مخصصة وفق الاتفاق، بمتوسط 5 شاحنات يوميا من أصل 50، أي بنسبة التزام تقارب 10%، مما أبقى المستشفيات والمخابز ومحطات المياه والصرف الصحي في حالة شبه شلل.

أزمة إيواء تفاقمها العواصف

وحذر المكتب الإعلامي من تفاقم أزمة الإيواء، متهما الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق المعابر أمام إدخال الخيام والبيوت المتنقلة والكرفانات ومواد الإيواء، في انتهاك لبنود الاتفاق الإنساني.

وأشار إلى أن هذه السياسة، بالتزامن مع المنخفضات الجوية ودخول فصل الشتاء، تسببت في انهيار 49 منزلا ومبنى متضررا، مما أدى إلى استشهاد 20 شخصا كانوا قد لجؤوا إليها بعد فقدان منازلهم الأصلية.

إعلان

كما سجلت وفاة طفلين من البرد الشديد داخل خيام النازحين، وخروج أكثر من 127 ألف خيمة عن الخدمة، بما لا يوفر الحد الأدنى من الحماية لما يزيد على 1.5 مليون نازح.

ولا يزال 3 أشخاص في عداد المفقودين تحت أنقاض مبان انهارت بفعل المنخفض وكانت قد تعرضت لقصف سابق.

دعوة للمجتمع الدولي

وأكد المكتب أن استمرار هذه الخروقات يمثل "التفافا خطيرا على وقف إطلاق النار" ومحاولة لفرض معادلة إنسانية قائمة على "الإخضاع والتجويع والابتزاز"، محملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع الإنساني.

ودعا البيان المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، والجهات الراعية للاتفاق إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها كاملة، وضمان حماية المدنيين، وتأمين التدفق الفوري والآمن للمساعدات والوقود، وإدخال مواد الإيواء اللازمة لمعالجة الكارثة الإنسانية في القطاع.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أكثر من 71 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا ضخما، مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الولايات المتحدة بنحو 70 مليار دولار.