قمة بين زيلينسكي وترامب لبحث خطة السلام وخيار "الاستفتاء" على الطاولة

يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع نظيره الأميركي دونالد ترامب اليوم الأحد في فلوريدا لبحث التنقيحات الأخيرة من خطة السلام الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة مع روسيا منذ نحو 4 سنوات، وسط توقعات بطرح كييف الخطة على الاستفتاء في حال الفشل في تخفيف شروطها المنقحة.

وسيعقد الاجتماع عند الساعة السادسة بتوقيت غرينتش في منتجع مارالاغو، وهو المقر الخاص لترامب في بالم بيتش، حيث يمضي الرئيس الجمهوري البالغ 79 عاما عطلته، وبات بمثابة ملحق للبيت الأبيض.

وقال الرئيس الأميركي لموقع بوليتيكو الجمعة إن نظيره الأوكراني الذي يصل حاملا معه أحدث مقترحاته بشأن القضية الشائكة المتعلقة بتقاسم الأراضي، إن زيلينسكي "لا يملك أي شيء حتى أوافق أنا عليه".

ورغم ذلك، بدا ترامب واثقا في نتائج المحادثات، قائلا "أعتقد أن الأمور ستسير على ما يرام معه، وأعتقد أنها ستسير على ما يرام مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين" الذي يعتزم التحدث معه "قريبا".

وأمس السبت، توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأوكراني بالتخلي عن خيار السلام واعتماد الوسائل العسكرية لتسوية الصراع مع أوكرانيا، وتزامن ذلك مع إعلان الجيش الروسي توسيع سيطرته في أوكرانيا.

تنازل واستفتاء

وعبرت موسكو مرارا عن إصرارها على تنازل أوكرانيا كليا عن إقليم دونباس، بما فيها المناطق التي لا تزال تحت سيطرة كييف، في حين اعترض الروس على نقاط أخرى من الخطة الأحدث للسلام، مما أثار شكوكا حول ما إذا كان الرئيس الروسي سيقبل ما قد تسفر عنه محادثات اليوم في ميامي.

وذكر الرئيس الأوكراني لموقع أكسيوس يوم الجمعة أنه لا يزال يأمل في تخفيف الاقتراح الأميركي الذي ينص على انسحاب القوات الأوكرانية بالكامل من دونباس. وفي حال الفشل في ذلك، قال إن الخطة المكونة من 20 نقطة بأكملها، وهي نتيجة أسابيع من المفاوضات، يجب أن تطرح للتصويت في استفتاء.

وقال موقع "أكسيوس" إن المسؤولين الأميركيين اعتبروا استعداد زيلينسكي لإجراء استفتاء خطوة كبيرة إلى الأمام وإشارة إلى أنه لم يعد يستبعد تقديم تنازلات إقليمية، لكن الرئيس الأوكراني قال إنه سيتعين على روسيا الموافقة على وقف لإطلاق النار لمدة 60 يوما للسماح لأوكرانيا ‌بالتحضير لهذا التصويت وإجرائه. وأشار استطلاع رأي أجري مؤخرا إلى أن الناخبين الأوكرانيين قد يرفضون الخطة أيضا.

وتسيطر روسيا على شبه جزيرة القرم بأكملها، بعدما ‍ضمتها عام 2014، ومنذ هجومها على أوكرانيا قبل نحو 4 سنوات، سيطرت على حوالي 12% من أراضيها، نحو 90% منها في دونباس و75% من منطقتي زاباروجيا وخيرسون وأجزاء صغيرة من مناطق خاركيف وسومي وميكولايف ودنيبروبتروفسك، وفقا لتقديرات روسية.