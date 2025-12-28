وفاة عامل فلسطيني جراء سقوطه عن الجدار الفاصل شمال القدس

توفي عامل فلسطيني يبلغ من العمر (58 عاما)، اليوم الأحد، جراء سقوطه عن جدار الفصل العنصري في بلدة "الرام" شمال مدينة القدس المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" عن مصادر عائلية تأكيدها استشهاد المواطن جهاد عمر حسن قزمار من قرية عزبة سلمان جنوب مدينة قلقيلية، شمالي الضفة الغربية متأثرا بإصابته بعد سقوطه عن جدار الفصل والتوسع العنصري في بلدة الرام، حيث ارتطم رأسه بالأرض مباشرة، مما أدى إلى نزيف حاد في الدماغ، وذلك أثناء محاولته الدخول إلى مكان عمله داخل أراضي عام 1948.

وكان قزمار قد نُقل عقب إصابته إلى أحد المستشفيات في الداخل منتصف الليلة الماضية، قبل أن يُعلن عن وفاته اليوم متأثرا بجروحه، في حين لا تزال سلطات الاحتلال تحتجز جثمانه.

ومنذ بدء حرب الإبادة على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترفض سلطات الاحتلال منح العمال الفلسطينيين تصاريح للعودة إلى أماكن عملهم داخل الخط الأخضر، مما يضطرهم لمحاولة اجتياز الجدار الفاصل على امتداد الخط الأخضر.

ويستخدم العمال سلالم لتسلق الجدار على ارتقاع أكثر من 8 أمتار من الأسمنت المسلح، ثم يخترقون فتحات بين الأسلاك الشائكة أعلاه ويقفزون للطرف الآخر عبر الحبال.

ووفق معطيات الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين حتى 20 ديسمبر/كانون الأول، فقد استشهد 44 عاملا وأصيب المئات بسبب استهدافهم من قبل قوات الاحتلال بالرصاص الحي في الورش التي يعملون بها، أو عند ملاحقتهم أثناء توجههم إلى أماكن عملهم أثناء اجتيازهم الجدار، مع اعتقال أكثر من 34 ألفا آخرين خلال الأشهر الـ26 الماضية.

ووفق المعيطات ذاتها، فإن سياسات الاحتلال الإسرائيلي، خلال أكثر من عامين من العدوان المتواصل، أدت إلى فقدان أكثر من 500 ألف عامل فلسطيني لمصادر رزقهم، وارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة بينهم تجاوزت 50% في الضفة الغربية.

إعلان

ويقدر الاتحاد بأن الخسائر الاقتصادية التي تكبدها العمال الفلسطينيون تجاوزت 9 مليارات دولار خلال عامي الحرب، نتيجة منع العمال من الوصول إلى أماكن عملهم وتدمير القطاعات الإنتاجية المحلية، وعلى رأسها الزراعة والبناء والخدمات، بفعل الحصار الأمني والعسكري المستمر منذ 27 شهرا.