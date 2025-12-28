عاجل,
عاجل | يديعوت أحرونوت: أنباء أولية عن تعرض شرطي للدهس في القدس والشرطة تلاحق سيارة مشبوهة

ترامب ومادورو
Published On 28/12/2025
آخر تحديث: 12:24 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

