معاريف: الاعتراف بأرض الصومال يعزز قدرات إسرائيل على مواجهة اليمن وإيران

ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية نقلا عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال يعزز قدرات سلاح الجو في مواجهة اليمن وإيران، على حد وصف الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري إسرائيلي، لم تسمه قوله، إن "العلاقات المفتوحة مع أرض الصومال تتيح المزيد من الخيارات العملياتية للقوات الجوية. وبلا شك، فإن هذه الخطوة بالغة الأهمية بالنسبة لذراع إسرائيل الطويلة"، على حد وصف المصدر.

وأفادت الصحيفة بأن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) قاد لسنوات عديدة منظومة العلاقات مع أرض الصومال، مضيفة أن رئيس الموساد ديدي برنيا، "أصبح في السنوات الأخيرة من المقربين إلى رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله".

وأضاف المسؤول للصحيفة "أعد رئيس الموساد ديدي برنيا في السنوات الأخيرة بنية تحتية في أرض الصومال لتعزيز العلاقات الأمنية بين البلدين. تمتلك أرض الصومال أصولاً إستراتيجية، مثل ميناء بحري ومطار يضم أطول مدرج في أفريقيا".

من ناحية أخرى، قال وزير الرئاسة في ما يسمى أرض الصومال للجزيرة إن "اعتراف إسرائيل بنا لا يعني بالضرورة إقامة قاعدة عسكرية إسرائيلية"، على حد قوله.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن يوم الجمعة اعتراف تل أبيب بـ"جمهورية أرض الصومال" الانفصالية "دولة مستقلة"، لتكون إسرائيل بذلك أول دولة في العالم تعترف رسميا بالإقليم الذي أعلن انفصاله عن الصومال من جانب واحد عام 1991.

وأثار القرار ردود فعل دولية وعربية منددة، إذ دعا الاتحاد الأوروبي، إلى احترام وحدة أراضي الصومال، مؤكدا أن ذلك أمر محوري لاستقرار منطقة القرن الأفريقي.

وأكد الاتحاد الأوروبي، في بيان، أمس السبت، أن ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي ودستوره، يؤكد على أهمية احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفدرالية.

إعلان

وأعلنت 21 دولة عربية وإسلامية، أمس السبت، رفضها للخطوة الإسرائيلية، ووصفتها في بيان مشترك بأنه سابقة خطرة وتهديد مباشر للسلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.