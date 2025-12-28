سجال رقمي بين وزارة الدفاع التركية والجيش الإسرائيلي يثير موجة تفاعل واسعة

نشرت وزارة الدفاع التركية على منصة إكس صورة لدبابة تركية تسير وسط عواصف الرمال، ويظهر فوقها جندي يتمترس خلف مدفع رشاش في حالة تأهب واستعداد، وأرفقت الصورة بتعليق جاء فيه "قوي، شجاع، لا يعرف الخوف".

وللوهلة الأولى، بدا المنشور عاديا يندرج ضمن المحتوى الذي تنشره الحسابات العسكرية من حين لآخر في إطار رفع الروح المعنوية والدعاية، غير أن التطورات اللاحقة دفعت كثيرين إلى التوقف عنده.

فبعد ساعات قليلة، نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على المنصة ذاتها، وباللغة التركية، صورة أخرى لدبابة تسير وسط عواصف الرمال وترفع العلم الإسرائيلي، وأرفقها بتعليق نصه "قوي، حازم، شريف، ومحترف".

وأثار هذا التشابه اللافت بين التغريدتين، سواء من حيث المشهد البصري أو اللغة أو الصياغة، تساؤلات واسعة عما إذا كان الأمر مجرد مصادفة، لا سيما أن تغريدة وزارة الدفاع التركية نُشرت صباحا، قبل أن يعقبها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بتغريدته بعد نحو 6 ساعات.

ولم يتوقف الجدل عند هذا الحد، إذ عادت وزارة الدفاع التركية لتغرد مجددا بصورة يظهر فيها جندي تركي وهو يشارك مجموعة من الأطفال لعبة شد الحبل، في مشهد مختلف كليا عن الصور العسكرية، وأرفقت الصورة بتعليق جاء فيه "القوة الحقيقية لا تكمن في السلاح، القوة الحقيقية تكمن في الثقة التي يضعها الأبرياء فيك".

تفاعلات واسعة على المنصات الرقمية

وفتح هذا التسلسل في التغريدات بابا واسعا للتفاعل على المنصات الرقمية، رصد بعضها برنامج "هاشتاغ" عبر الجزيرة مباشر، حيث اعتبر كثيرون أن ما جرى يشبه حوارا غير مباشر بين الحسابين التركي والإسرائيلي.

وفي هذا السياق، انتقد الصحفي راغب صويلو، مدير مكتب موقع "ميدل إيست آي" في تركيا، سلوك الجيش الإسرائيلي، وكتب قائلا:

"سلوك طفولي حقا من قبل الجيش الإسرائيلي". بواسطة راغب صويلو

من جهته، تساءل الصحفي الإسرائيلي آفي تشارف عن خلفيات ما حدث داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وكتب قائلا:

"هل جن جنون أحدهم في مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي؟ هل يوجد شخص راشد مسؤول في الجيش الإسرائيلي؟ ألم يكف أن مكتب نتنياهو أفسد العلاقات مع مصر، والآن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يثير غضب تركيا". بواسطة آفي تشارف

وفي تفاعل آخر، وجّه الكاتب بوراك يلدريم انتقادا مباشرا، معلقا بالقول:

"لقد نسيتم أن تكتبوا أنكم قتلة الأطفال". بواسطة بوراك يلدريم

كما عبّر مغرد يُدعى طغرل عن موقفه بلهجة حادة، قائلا: