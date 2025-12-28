رئيس الصومال يحذّر إسرائيل من نقل صراعاتها بالشرق الأوسط إلى بلاده

أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود رفض بلاده القاطع لإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاعتراف بما يعرف بدولة "أرض الصومال"، وعبر عن رفضه لنقل الفوضى والصراعات التي تقوم بها إسرائيل في الشرق الأوسط إلى بلاده.

وقال حسن شيخ محمود في خطاب أمام البرلمان اليوم الأحد إن اعتراف نتنياهو بأرض الصومال انتهاك مرفوض لسيادة الصومال وعدوان على وحدته، مؤكدا أن الخطوة الإسرائيلية لا تغيّر من الواقع القانوني شيئا.

وحذّر الرئيس الصومالي من أن هذه الخطوة من شأنها تشجيع النزعات الانفصالية في المنطقة.

وطالب قادةَ الأقاليم الشمالية بعدم الزج بالبلاد في "مسارات خاطئة"، مؤكدا التزام الحكومة بخيار الحوار مع "الإخوة في الشمال".

وقال الرئيس الصومالي: "نؤكد رفضنا أي محاولات لتهجير الفلسطينيين وندعم حقهم في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس".

وكان نتنياهو أعلن أمس الأول الجمعة اعتراف تل أبيب بـ"جمهورية أرض الصومال" الانفصالية دولة مستقلة، لتكون إسرائيل بذلك أول دولة في العالم تعترف رسميا بالإقليم الذي أعلن انفصاله عن الصومال من جانب واحد عام 1991.