خفر السواحل اليوناني ينقذ 840 مهاجرا خلال 5 أيام قبالة كريت

قال المتحدث باسم شرطة الميناء في اليونان إن خفر السواحل أنقذوا 840 مهاجرا خلال 5 أيام جنوب جزيرة كريت.

وأوضح المتحدث أن عمليات الإنقاذ شملت صباح السبت إنقاذ 131 مهاجرا قبالة سواحل جنوب كريت، في حين انتُشل الجمعة 395 شخصا قبالة جزيرة غافدوس الصغيرة جنوب كريت.

وذكر أن المهاجرين عُثر عليهم السبت على متن قارب صيد يبحر على بعد 14 ميلا بحريا جنوب غافدوس، وتم إنقاذهم بواسطة قاربين تابعين لخفر السواحل، قبل نقلهم إلى ميناء غافدوس، دون تحديد جنسياتهم.

وأشار إلى أن الكثير من المهاجرين يحاولون العبور بين تركيا والجزر اليونانية أو من ليبيا إلى كريت، حيث تتكرر حوادث الغرق.

وفي بداية ديسمبر/كانون الأول عُثر على جثث 17 شخصا، معظمهم سودانيون ومصريون، بعد غرق زورقهم قبالة سواحل كريت، في حين أُبلغ عن فقدان 15 آخرين، ولم ينجُ سوى شخصين.

ووفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصل أكثر من 16 ألفا و770 شخصا إلى جزيرة كريت منذ بداية العام، وهو رقم يفوق بكثير عدد المهاجرين الواصلين إلى أي جزيرة أخرى في بحر إيجه.

وكانت حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس قد علقت في يوليو/تموز مراجعة طلبات اللجوء لمدة 3 أشهر، خاصة طلبات القادمين من ليبيا إلى كريت، واصفا الإجراء بأنه "ضروري للغاية" لمواجهة زيادة تدفقات المهاجرين.

من جانبه، قال وزير الهجرة -وهو عضو في حزب يميني متطرف تم حله- إن اليونان "ليست فندقا" لطالبي اللجوء، مؤكدا في تصريحات متكررة للمهاجرين أن "ليس مرحبا بكم هنا".