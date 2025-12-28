حكيمي يلفت الأنظار بتقمص دور المدرب في مباراة المغرب مع مالي

أثار قيام النجم المغربي أشرف حكيمي بتوجيه التعليمات لزملائه في صفوف المنتخب المغربي خلال مواجهة مالي، ضمن دور المجموعات من كأس الأمم الأفريقية، موجة واسعة من الجدل والتساؤلات على منصات التواصل الاجتماعي.

وسقط المنتخب المغربي في فخ التعادل بنتيجة (1-1) أمام نظيره المالي، الجمعة الماضية، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى، في المباراة التي جرت على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وقدم المنتخب المغربي أداء باهتا، وظهر بعيدا عن المستوى المنتظر، في واحدة من أسوأ مبارياته خلال البطولة بحسب بعض المتابعين، مما فتح باب التشكيك في قدرته على المنافسة الجدية على اللقب القاري.

وعلى إثر ذلك، انتشر مقطع فيديو يظهر أشرف حكيمي، أحد أبرز أعمدة المنتخب المغربي ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وهو يعطي زملاءه التعليمات ويوجههم داخل أرضية الملعب أثناء المباراة، كالنار في الهشيم عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقد انقسمت الآراء حول المشهد، إذ رأى فريق من المغردين أن تصرف حكيمي يعكس تحمله للمسؤولية داخل الملعب، خاصة في ظل تراجع الأداء الجماعي وغياب الحلول الهجومية، معتبرين أن قائدا ميدانيا بهذا الحضور قد يشكل عنصر إنقاذ في مثل هذه المباريات المعقدة.

وأشار آخرون إلى أن تدخل حكيمي يندرج ضمن الدور القيادي الذي تفرضه خبرته الدولية ومكانته داخل المنتخب، لا سيما في لحظات الضغط التي تتطلب تواصلا مباشرا بين اللاعبين، مؤكدين أن تبادل التعليمات داخل الملعب أمر معتاد في المباريات الكبرى ولا يحمل بالضرورة دلالات سلبية.

في المقابل، رأى منتقدون أن المشهد يسلط الضوء على إشكالية أعمق تتعلق بغياب التأثير التكتيكي للجهاز الفني خلال المواجهة، متسائلين عن حدود الأدوار داخل المنتخب، وما إذا كان اللاعبون يضطرون إلى ملء فراغات فنية في فترات حاسمة.

وتزامن هذا الجدل مع انتقادات واسعة لأداء المنتخب المغربي بشكل عام، إذ أشار متابعون إلى ضعف التنظيم وبطء الانتقال بين الخطوط وغياب الفاعلية الهجومية، وهي عناصر بدت واضحة خلال مواجهة مالي وأثرت بشكل مباشر على النتيجة.

وذهب بعض المدونين إلى طرح تساؤلات حادة حول مستقبل المدير الفني وليد الركراكي، متسائلين عما إذا كانت هذه المباراة تمثل بداية فقدانه القدرة على ترك بصمته الفنية داخل المجموعة.

وأشار هؤلاء إلى لجوء عدد من اللاعبين، على غرار أشرف حكيمي وآدم ماسينا وإبراهيم دياز، إلى توجيه زملائهم داخل أرضية الملعب، في مشهد يعكس غياب التوجيه الفني الواضح، لا سيما مع تداول لقطات أظهرت اللاعب محمد الشيبي وهو يوجه تعليمات لمساعد المدرب غريب أمزين.

وبدا ظهور الركراكي واقفا على الخط الجانبي دون تدخل مؤثر، بالنسبة لمنتقدي الأداء، مؤشرا على ارتباك فني خلال لحظات حاسمة من المباراة، مما عمق الجدل حول جاهزية الجهاز الفني وقدرته على إدارة المباريات المعقدة في البطولة القارية.