ترامب مستقبلا زيلينسكي: مفاوضات أوكرانيا بمراحلها النهائية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يرغبان في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب المستمرة منذ سنوات بين الطرفين.

وقال ترامب في تصريحات لدى استقباله الرئيس الأوكراني في ولاية فلوريدا "نحن في المراحل النهائية من المفاوضات، وإذا لم نتوصل إلى اتفاق الآن، فقد تطول الحرب في أوكرانيا".

وأضاف في تصريحاته "أنهيت ثماني حروب من قبل، وهذه الحرب هي الأصعب"، في إشارة إلى تعقيدات الصراع الروسي – الأوكراني وصعوبة التوصل إلى تسوية نهائية له حتى اللحظة.

كما وصف ترامب زيلينسكي بأنه "شجاع ويبذل ما بوسعه من أجل بلاده"، مؤكدا تقديره للجهود التي تبذلها القيادة الأوكرانية في مسار التفاوض.

وفي السياق ذاته، شدد ترامب على أن الدول الأوروبية منخرطة بشكل كبير في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب، مشيرا إلى أنها تقوم بعمل جيد في دعم المساعي السياسية والتنسيق مع الولايات المتحدة للوصول إلى اتفاق سلام محتمل.

اتفاق أمني قوي

وأشار ترامب إلى أن الاتفاق المرتقب سيكون اتفاقا أمنيا قويا بشأن أوكرانيا، دون أن يضع أجلا زمنيا نهائيا لإنهاء الحرب، لكنه شدد على وجود تقدم ملموس.

وقال: "أعتقد أن بوتين جاد بشأن السلام، وما يُتداول عن عدم جديته غير صحيح"، لافتا في الوقت نفسه إلى أن أوكرانيا "شنت أيضا هجمات قوية" على الأراضي الروسية.

كما تحدث ترامب عن مكاسب اقتصادية كبيرة ستعود على أوكرانيا في حال تطبيق خطة السلام.

من جانبه، صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن "فرقنا عملت على خطة السلام "، مؤكدا أنه سيناقشها بالتفصيل مع الرئيس ترامب.

ترامب يهاتف بوتين

كذلك، أعلن الرئيس الأميركي أنه سيجري اتصالا هاتفيا جديدا مع بوتين بعد اجتماعه مع زيلينسكي لاستكمال مشاورات خطة السلام.

وكان ترامب أعلن في وقت سابق أنه أجرى مكالمة هاتفية "جيدة ومثمرة للغاية" مع نظيره الروسي، مشيرا إلى أن الاتصال جاء قبل ساعات من محادثاته المخطط لها مع زيلينسكي في مقر إقامته بمنتجع مارالاغو في فلوريدا.

إعلان

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف تأكيده إجراء الاتصال الهاتفي بين بوتين وترامب، دون الكشف عن التفاصيل التي جرى بحثها خلال المكالمة.

من جهته، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده ملتزمة بمواصلة العمل مع المفاوضين الأميركيين للتوصل إلى اتفاق مستدام يعالج ما وصفه بـ"الأسباب الجذرية للصراع".

وأضاف لافروف أنه بعد تغيير الإدارة في الولايات المتحدة، باتت أوروبا والاتحاد الأوروبي "العقبة الرئيسية أمام تحقيق السلام"، وفق تعبيره.

وفي سياق متصل، أعلن متحدث باسم الرئاسة الأوكرانية أن زيلينسكي ونظيره الأميركي سيجريان مكالمة هاتفية مشتركة مع القادة الأوروبيين خلال اجتماعهما في فلوريدا.

ويُنتظر أن يبحث اللقاء بين ترامب وزيلينسكي النسخة الأخيرة من خطة السلام التي تسعى واشنطن إلى دفعها بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ نحو 4 سنوات بين موسكو وكييف، وسط مساع أميركية لإعادة تنشيط المسار الدبلوماسي.