أخبار|الولايات المتحدة الأميركية

ترامب يهاتف بوتين قبيل لقائه زيلينسكي

COMBO-US-UKRAINE-RUSSIA-CONFLICT-DIPLOMACY-TRUMP-PUTIN (COMBO) This combination of pictures created on June 04, 2025 shows, L/R, US President Donald Trump in Morristown, New Jersey, May 23, 2025, and Russian President Vladimir Putin at the Kremlin in Moscow on May 28, 2025. US President Donald Trump said he spoke to Russian counterpart Vladimir Putin Wednesday about Ukraine and Iran, warning that the Kremlin leader had "very strongly" pledged to respond to Kyiv's stunning drone attack on Russian bombers. Trump said that there was no "immediate peace" on the horizon in Ukraine -- which Russia invaded in 2022 -- following what he described as a one hour and 15 minute call with the Russian president. (Photo by SAUL LOEB and Pavel Bednyakov / various sources / AFP) DATE 04/06/2025 SIZE x Country RUS SOURCE AFP/SAUL LOEB
ترامب (يسار) وصف مكالمته مع نظيره الروسي بأنها "جيدة ومثمرة للغاية" (الفرنسية)
Published On 28/12/2025
|
آخر تحديث: 21:39 (توقيت مكة)

حفظ

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه أجرى اتصالا هاتفيا "مثمرا" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك قبيل لقائه المرتقب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في ولاية فلوريدا اليوم الأحد.

وقال ترامب، في منشور على منصة تروث سوشيال، إنه أجرى مكالمة هاتفية "جيدة جدا ومثمرة مع الرئيس الروسي بوتين"، مشيرا إلى أن الاتصال جاء قبل ساعات من محادثاته المخطط لها مع زيلينسكي في مقر إقامته بمنتجع مارالاغو في فلوريدا.

ومن المقرر أن يُعقد اللقاء بين الرئيسين عند الساعة السادسة بتوقيت غرينتش.

ويُنتظر أن يبحث اللقاء بين ترامب وزيلينسكي النسخة الأخيرة من خطة السلام التي تسعى واشنطن إلى دفعها بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ نحو 4 سنوات بين موسكو وكييف، وسط مساع أميركية لإعادة تنشيط المسار الدبلوماسي.

التوصل لاتفاق مستدام

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف تأكيده إجراء الاتصال الهاتفي بين بوتين وترامب، دون الكشف عن التفاصيل التي جرى بحثها خلال المكالمة.

من جهته، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده ملتزمة بمواصلة العمل مع المفاوضين الأميركيين للتوصل إلى اتفاق مستدام يعالج ما وصفه بـ"الأسباب الجذرية للصراع".

وأضاف لافروف أنه بعد تغيير الإدارة في الولايات المتحدة، باتت أوروبا والاتحاد الأوروبي "العقبة الرئيسية أمام تحقيق السلام"، وفق تعبيره.

وفي سياق متصل، أعلن متحدث باسم الرئاسة الأوكرانية أن زيلينسكي ونظيره الأميركي سيجريان مكالمة هاتفية مشتركة مع القادة الأوروبيين خلال اجتماعهما في فلوريدا.

وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد الجهود الدبلوماسية الدولية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وسط تباين في الرؤى بين الأطراف المعنية واستمرار القتال على الأرض.

المصدر: الجزيرة + رويترز

إعلان