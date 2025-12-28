ترامب يهاتف بوتين قبيل لقائه زيلينسكي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه أجرى اتصالا هاتفيا "مثمرا" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك قبيل لقائه المرتقب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في ولاية فلوريدا اليوم الأحد.

وقال ترامب، في منشور على منصة تروث سوشيال، إنه أجرى مكالمة هاتفية "جيدة جدا ومثمرة مع الرئيس الروسي بوتين"، مشيرا إلى أن الاتصال جاء قبل ساعات من محادثاته المخطط لها مع زيلينسكي في مقر إقامته بمنتجع مارالاغو في فلوريدا.

ومن المقرر أن يُعقد اللقاء بين الرئيسين عند الساعة السادسة بتوقيت غرينتش.

ويُنتظر أن يبحث اللقاء بين ترامب وزيلينسكي النسخة الأخيرة من خطة السلام التي تسعى واشنطن إلى دفعها بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ نحو 4 سنوات بين موسكو وكييف، وسط مساع أميركية لإعادة تنشيط المسار الدبلوماسي.

التوصل لاتفاق مستدام

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف تأكيده إجراء الاتصال الهاتفي بين بوتين وترامب، دون الكشف عن التفاصيل التي جرى بحثها خلال المكالمة.

من جهته، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده ملتزمة بمواصلة العمل مع المفاوضين الأميركيين للتوصل إلى اتفاق مستدام يعالج ما وصفه بـ"الأسباب الجذرية للصراع".

وأضاف لافروف أنه بعد تغيير الإدارة في الولايات المتحدة، باتت أوروبا والاتحاد الأوروبي "العقبة الرئيسية أمام تحقيق السلام"، وفق تعبيره.

وفي سياق متصل، أعلن متحدث باسم الرئاسة الأوكرانية أن زيلينسكي ونظيره الأميركي سيجريان مكالمة هاتفية مشتركة مع القادة الأوروبيين خلال اجتماعهما في فلوريدا.

وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد الجهود الدبلوماسية الدولية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وسط تباين في الرؤى بين الأطراف المعنية واستمرار القتال على الأرض.