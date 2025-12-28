"الموانئ والقواعد وتهجير الفلسطينيين".. عناصر بيان عربي ضد اعتراف إسرائيل بأرض الصومال

رفضت الجامعة العربية الأحد اعتراف إسرائيل بانفصال إقليم أرض الصومال، ودعت مجلس الأمن الدولي إلى اتخاد موقف حازم ضد هذه الخطوة.

جاء ذلك في اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية ردا على اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال الذي يعلن من جانب واحد الانفصال عن الصومال.

وجاء في بيان عن الاجتماع العربي الطارئ "نرفض أي إجراءات تترتب على الاعتراف الإسرائيلي الباطل بانفصال ما يسمى "أرض الصومال" بهدف تسهيل مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني".

وأضاف البيان أن الاعتراف الإسرائيلي الباطل بانفصال ما يسمى "أرض الصومال يهدف إلى استباحة موانئ شمال الصومال لإنشاء قواعد عسكرية فيها".

وشدد البيان على الموقف العربي الثابت بشأن اعتبار إقليم "أرض الصومال جزءا لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفدرالية ورفض أية محاولة للاعتراف بانفصاله".

موقف حازم

ودعا مجلس الأمن لاتخاذ موقف حازم إزاء اعتراف إسرائيل بما يسمى "إقليم أرض الصومال" باعتباره إجراء تهديديا للسلم والأمن الدوليين.

واعتبر الاجتماع العربي الطارئ أن القرار الإسرائيلي يشكل اعتداء على الأمن القومي العربي يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية ودبلوماسية ضده.

وجدد مجلس الجامعة العربية دعم أمن واستقرار ووحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه وحقه في الدفاع الشرعي عن أراضيه.

يذكر أن الاجتماع الطارئ عقد في القاهرة على مستوى المندوبين لدى الجامعة العربية، بدعوة من الصومال وبتأييد عدد من دول الأعضاء.

وعقد الاجتماع برئاسة المندوب الدائم للإمارات السفير حمد الزعابي، والأمين العام المساعد للجامعة السفير حسام زكي، وبمشاركة السفراء المندوبين الدائمين للدول الأعضاء.

وطلب المجلس، من الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط مخاطبة رئاسة مجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ودعوتهم لاتخاذ موقف حازم إزاء الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال، باعتباره إجراء تهديديا للسلم والأمن الدوليين.

إعلان

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن، في بيان الجمعة، "الاعتراف الرسمي بجمهورية أرض الصومال دولة مستقلة ذات سيادة".

ردود فعل

وقد أعلنت 21 دولة عربية وإسلامية، رفضها القاطع لإعلان إسرائيل الاعتراف بأرض الصومال.

وعقب اعتراف تل أبيب، أكدت حكومة الصومال الاتحادية، في بيان الجمعة "التزامها المطلق وغير القابل للتفاوض بسيادة ووحدة وسلامة البلاد"، مشددة على "الرفض القاطع للخطوة غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل بزعم الاعتراف بالمنطقة الشمالية من الصومال".

والسبت، قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها تواصل الاعتراف بوحدة أراضي الصومال، بما يشمل إقليم أرض الصومال.

في ذات السياق، أفادت مصادر دبلوماسية للجزيرة بأن الصومال طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بشأن اعتراف إسرائيل بجمهورية أرض الصومال. وذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري، أن البعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة أفادت للصحفيين بأنه من المتوقع أن تعقد الجلسة يوم غد الاثنين على الساعة 15:00 بتوقيت نيويورك.