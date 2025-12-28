قالت القناة 13 الإسرائيلية إن ثمة قلقا في إسرائيل من أن يمارس الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغوطا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما الاثنين في فلوريدا من أجل فتح معبر رفح في قطاع غزة في كلا الاتجاهين.

ونقلت القناة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم يخشون أن يطلب ترامب من نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في قطاع غزة- فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين، وانسحاب قوات الاحتلال من مناطق إضافية خلف الخط الأصفر.

وأفادت القناة بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيطلب من ترامب ضوءا أخضر لتكثيف الهجمات في لبنان.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن نتنياهو توجّه اليوم الأحد إلى الولايات المتحدة، حيث يلتقي الرئيس الأميركي غدا الاثنين في فلوريدا.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن نتنياهو سيبلغ ترامب أن إسرائيل ترفض الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف الحرب على قطاع غزة قبل نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وإعادة آخر جثة أسير إسرائيلي في غزة.

وحسب قناة "كان" الإسرائيلية، من المتوقع أن يناقش الجانبان البدء بالمرحلة الثانية، ونزع سلاح حركة حماس، وتشكيل لجنة تكنوقراط لإدارة القطاع، وتشكيل قوة "حفظ الاستقرار" الدولية، وانسحاب إسرائيل جزئيا من القطاع.

وقبل أيام نقلت وسائل إسرائيلية عن مصادر أن ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس ترامب أبلغ المسؤولين الإسرائيليين بضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة مع بداية الشهر المقبل، وسط مخاوف إسرائيلية من أن يضغط ترامب للانتقال إليها من دون نزع سلاح حماس.

وبعد 80 يوما من سريان وقف إطلاق النار، لا تزال إسرائيل تواصل انتهاك الاتفاق إذ قتلت أكثر من 400 فلسطيني وأصابت أكثر من 1100 آخرين، فضلا عن رفضها فتح المعابر وإدخال المساعدات التي نصت عليها خطة ترامب.