اعتقال عنصر تابع لسهيل الحسن باللاذقية وضبط أسلحة ورشاشات

أعلنت وزارة الداخلية السورية -اليوم الأحد- القبض على عنصر تابع للقائد السابق في جيش نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وضبط أسلحة وذخائر في محافظة اللاذقية شمال غربي البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها "تمكنت من القبض على المدعو باسل عيسى علي جماهيري، أحد أعضاء خلية ما يُسمى سرايا الجواد الإرهابية التابعة لسهيل الحسن القائد السابق في جيش نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، في قرية دوير بعبدة بريف جبلة".

وأضافت أنه خلال التحقيق، اعترف المذكور بإخفاء كمية من الأسلحة والذخائر التي كانت تستخدمها الخلية في استهداف مواقع الأمن الداخلي والجيش، حيث توجّهت فرق مختصة، استنادا إلى تلك الاعترافات، إلى المواقع المحددة، وضبطت أسلحة رشاشة وذخائر متنوعة صودرت أصولا.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي استكمالا لعملية أمنية نفذتها قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية الأربعاء.

وسهيل الحسن كان ضابطا في جيش النظام المخلوع، ويعرف عنه أنه من أكثر الشخصيات قمعا للسوريين خلال سنوات الثورة (2011–2024)، كما يُنسب إليه دور بارز في تبنّي النظام سياسة قمع الحراك الشعبي بالعنف واستخدام البراميل المتفجرة.

ضبط أسلحة

والأربعاء، أعلنت السلطات السورية ضبط عبوات ناسفة وأسلحة متنوعة خلال عملية أمنية استهدفت خلية "سرايا الجواد" التابعة لسهيل الحسن في محافظة اللاذقية، وأسفرت عن القبض على أحد أفراد الخلية وتحييد 3 آخرين.

وأعلنت وزارة الداخلية أمس القبض على المدعو عماد محمد أبو زريق، المطلوب للعدالة على خلفية تورطه في ارتكاب "جرائم جسيمة"، في عملية أمنية بمحافظة درعا جنوب البلاد.

كما ألقت قوات حرس الحدود السورية ليل السبت القبض على 12 شخصا بينهم عناصر وضباط سابقون مرتبطون بالنظام المخلوع، أثناء محاولتهم التسلل إلى البلاد قادمين من لبنان.

إعلان

ومنذ الإطاحة بنظام المخلوع بشار الأسد أواخر 2024 تعمل الحكومة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وملاحقة فلول النظام المخلوع الذين يسعون إلى إثارة اضطرابات أمنية.