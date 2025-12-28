الجيش السوداني يقصف أهدافا بجنوب كردفان ومأساة النازحين تتفاقم

أعلن مصدر في الجيش السوداني مقتل العشرات من قوات الدعم السريع في غارات عليهم في بلدة بولاية جنوب كردفان، في حين تواصلت مآسي النازحين بولاية النيل الأبيض.

وقال مصدر عسكري في الجيش قال للجزيرة إن القوات السودانية استهدفت تجمعا للدعم السريع جنوب بلدة "برنو" باستخدام مسيّرات، مما أسفر عن مقتل العشرات منهم، وتدمير مركبات قتالية.

وأضاف الجيش السوداني أن عناصر الدعم السريع كانت تحتشد جنوب بلدة "برنو" للهجوم على الجيش في محطة "التقاطع"، القريبة من مدينة كادوقلي، عاصمة جنوب كردفان.

إسقاط مسيّرة

وفي المعسكر المقابل، أعلنت قوات الدعم السريع أنها أسقطت أمس طائرة مسيّرة في المنطقة ذاتها، وذلك أثناء استهدافها لمدنيين في "برنو"، مؤكدة أن عددا من القتلى سقط بنيران المسيّرة.

في غضون ذلك، قال ممثل "لجنة البترول" بقوات الدعم السريع، إن قوات الدعم انتشرت داخل المنشآت النفطية بحقل هجليج المتاخم للحدود مع دولة جنوب السودان بهدف تأمينه وتشغيله.

وتعهد ممثل اللجنة بتوفير الأمن والسلامة للعاملين في الحقل الذي يعد الأكبر في السودان، وتمكينهم من إدارة حقول النفط بأمان.

موجة نزوح

وعلى الصعيد الإنساني، ارتفع عدد النازحين السودانيين في مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض إلى أكثر من 2850 نازحا وصلوا على فترات متتالية من مناطق هجليج والدلنج وكادوقلي والحمادي.

ووسط تواصل النقص الحاد في الغذاء والمياه، تم نقل عدد من هؤلاء النازحين إلى ولايات الخرطوم والجزيرة وشمال كردفان.

ويعاني السودان من حرب متواصلة منذ أبريل/نيسان 2023 بين الجيش والدعم السريع، مما أودى بحياة عشرات الآلاف وأدى إلى نزوح نحو 13 مليون شخص.