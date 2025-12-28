اشتباكات في قرية الترابين بالنقب وبن غفير يتعرض للرشق بالحجارة

اندلعت اليوم الأحد مواجهات بين عناصر الشرطة الإسرائيلية وشبان في قرية الترابين البدوية بالنقب، وفق ما أفاد به موقع "واللا" الإسرائيلي.

وأوضح الموقع أن الاشتباكات وقعت عقب محاصرة القرية بحواجز أمنية بأمر من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، مشيرا إلى أن الشرطة اعتقلت عددا من الشبان بعد اندلاع المواجهات، في حين ألقى متظاهرون الحجارة على بن غفير.

وأضاف "واللا" أن العملية الأمنية الإسرائيلية جاءت على خلفية اتهامات لبعض شباب القرية بإحراق سيارات وأملاك في كيبوتسات إسرائيلية جنوبي البلاد.

وخلال اليومين الماضيين، صعدت وسائل إعلام إسرائيلية وشخصيات على منصات التواصل الاجتماعي من الخطاب التحريضي ضد سكان الترابين، استنادا إلى اتهامات تزعم تورط عدد من أبناء القرية في استهداف تجمعات استيطانية يهودية مجاورة.

وكان بن غفير قد نشر أمس السبت على منصة "إكس" منشورا يهدد فيه أهالي الترابين، قال فيه "هم ظنوا أنهم يبعثون إلي برسالة تقول: (بن غفير، كن حذرا). وأنا أقول لهم: لن أكون حذرا فحسب، بل أنوي المضي بكل قوة. غدا سأصل إلى الترابين، وسيرون أكبر عدد من الشرطة. لن يهددوني".

وتخوض الترابين، إلى جانب قرى عربية أخرى مسلوبة الاعتراف في النقب، صراعا وجوديا على الأرض في مواجهة مشاريع إسرائيلية تهدف إلى إقامة مزارع فردية ومستعمرات زراعية وبلدات يهودية فوق الأراضي العربية، وفق ما يؤكد رئيس المجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف، عطية الأعسم.

وأشار الأعسم -في حديث سابق للجزيرة نت- إلى أن القرى العربية تواجه مخططات متقدمة للإخلاء تحت ذرائع متنوعة، تتمحور حول سياسة ثابتة ملخصها حشر أكبر عدد من العرب في أقل مساحة ممكنة، مقابل توزيع عدد قليل من اليهود على مساحات واسعة من الأرض.