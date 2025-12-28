أطفاله وجيرانه.. رجل يقتل 9 أشخاص طعنا بسكين في سورينام

قتل رجل تسعة أشخاص، بينهم 4 من أطفاله، طعنا بالسكين ليلة الأحد في شرق باراماريبو، عاصمة سورينام الدولة الصغيرة الناطقة بالهولندية في شمال أميركا الجنوبية.

وجاء في بيان صدر عن الشرطة اليوم الأحد "قتل رجل 4 بالغين و5 أطفال بواسطة أداة حادّة. وقد تعرّض طفل سادس وبالغ آخر لجروح خطرة ونقلا إلى المستشفى".

وأضاف البيان أن "شرطة المنطقة الشرقية وصلت إلى الموقع واضطرت إلى إطلاق النار خلال توقيف المشتبه به بعدما هاجم الأخير عناصرها بأداة حادّة، وأصيب في منطقة الساقين ونقل إلى قسم الطوارئ في سيّارة إسعاف لتلقّي الرعاية الطبية تحت مراقبة الشرطة".

وأشارت الشرطة، في بيانها، إلى "تقديم معلومات إضافية بشأن ملابسات هذا الهجوم الفظيع في وقت لاحق".

وكشف الإعلام المحلي الذي قصد موقع الحادثة في شرق العاصمة وتحدّث مع الجيران أن الرجل كان يعاني من اضطرابات نفسية وأن أربعة من الأطفال الذين قتلوا هم أولاده.

وكتبت الرئيسة جيني غيرلينغز-سيمونز، في منشور على إكس، "في وقت ينبغي لأفراد الأسرة والأصدقاء التعاضد والتآزر، نواجه واقعا قاسيا مفاده أن هناك وجها آخر للعالم. أب قضى على أولاده وقتل جيرانه. أتمنّى لكلّ المكلومين القوة والشجاعة والعزاء في هذه الفترة الشديدة الصعوبة".