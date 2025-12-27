هجوم مكثف على كييف وزيلينسكي يبحث جهود السلام مع الأوروبيين قبل لقاء ترامب

قالت الإدارة العسكرية الأوكرانية، اليوم السبت، إن مدنيين اثنين قتلا وأصيب 30 بجروح في قصف روسي مكثف على العاصمة كييف، فيما قتل 6 أشخاص آخرين بمدينة خاركيف ومقاطعة دونيتسك شرقي البلاد.

في المقابل، أعلن عمدة موسكو أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي أسقطت اليوم 6 مسيّرات أوكرانية كانت متجهة نحو العاصمة.

وتعرّضت كييف لهجوم روسي واسع النطاق فجر اليوم، وسط تحذير سلطات البلاد من تعرضها لهجوم صاروخي وإعلان سلاح الجو حالة تأهب.

وقالت إدارة العاصمة إن التدفئة انقطعت عن أكثر من 2600 مبنى سكني و187 حضانة ‍و138 مدرسة في المدينة بعد الهجوم.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها نفذت ضربات مكثفة، الليلة الماضية وفجر اليوم، على منشآت عسكرية وبنى تحتية أوكرانية باستخدام صواريخ باليستية فرط صوتية من طراز "كينجال"، مؤكدة تدمير جميع الأهداف المحددة.

وقالت الوزارة إن الهجوم الروسي جاء ردا على ما وصفتها بـ"هجمات إرهابية" أوكرانية على منشآت مدنية داخل روسيا.

زيلينسكي يعلق

وتعليقا على قصف كييف، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا هاجمت أوكرانيا بما يقرب من ‍500 طائرة مسيّرة و40 صاروخا خلال الليل، مستهدفة البنية التحتية للطاقة ‍والبنية التحتية المدنية.

وكتب على منصة إكس "إذا حولت روسيا حتى فترة الكريسماس (عيد الميلاد) ‌ورأس السنة الجديدة إلى فترة من المنازل المدمرة والشقق المحترقة ‌ومحطات الطاقة المدمرة، ‌فلا يمكن الرد على هذا النشاط المريض إلا بخطوات قوية حقا"، ‌داعيا الولايات المتحدة وأوروبا إلى الضغط على موسكو ‍بشكل أقوى.

وشدد زيلينسكي على أن الهجوم يعكس الموقف الحقيقي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ودائرته من خطة السلام التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال إن إجراء أي استفتاء أو انتخابات غير ممكن في ظل وابل الهجمات الروسية المستمرة، مشيرا إلى أن هناك خطوطا حمراء بالنسبة للأوكرانيين، لكن ثمة مقترحات توافقية تدركها كييف وواشنطن، وفق تعبيره.

لقاء ترامب

وكان زيلينسكي قد أعلن في وقت سابق اليوم أنه سيتوجه إلى الولايات المتحدة لعقد ‍محادثات مع الرئيس ترامب ‍بولاية فلوريدا، وأنه يأمل التوصل إلى حل بشأن إطار سلام لإنهاء الحرب ‌الروسية.

وقال، في رسائل صوتية للصحفيين، إن الضمانات ‌الأمنية التي تعرضها واشنطن ‌ضرورية لضمان السلام، وإن نطاق تلك الضمانات متوقف على ما ‌سيكون ترامب مستعدا لتقديمه.

وأكد زيلينسكي أنه سيتحدث عبر الفيديو مع حلفائه الأوروبيين أثناء توقفه في كندا قبل لقائه الرئيس ترامب.

وقال للصحفيين عبر تطبيق مراسلة "نحن الآن على متن رحلة جوية إلى فلوريدا في الولايات المتحدة. في طريقنا، سنتوقف في كندا، وسألتقي رئيس الحكومة مارك كارني. ونخطط معا للتحدث عبر الإنترنت مع القادة الأوروبيين".

ويأتي اجتماع ترامب وزيلينسكي المرتقب غدا في أحدث تطور لجهود دبلوماسية مكثفة أميركية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية المتواصلة منذ قرابة 4 سنوات.