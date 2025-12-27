هجوم روسي واسع على كييف وأوكرانيا تتأهب جويا

تعرّضت العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم روسي واسع النطاق، فجر اليوم السبت، وسط تحذير سلطات البلاد من تعرضها لهجوم صاروخي، وإعلان سلاح الجو حالة تأهب.

وكتب رئيس بلدية كييف على تلغرام أن انفجارات تدوي في المدينة، مبينا أن قوات الدفاع الجوي تعمل للتصدي للهجوم، في حين طالب الجميع التزام الملاجئ.

وأعلن الجيش الأوكراني حالة تأهب جوي في جميع أنحاء البلاد، إذ فعّل أنظمة الدفاع الجوي ونشر صواريخ.

وقال شهود من رويترز إن الدفاعات ‌الجوية كانت تعمل في المدينة، وتحدثت قنوات غير رسمية على تلغرام عن وقوع ‌انفجارات.

وقالت قناة عسكرية على تلغرام، إنه نُشر ‍صواريخ كروز وصواريخ باليستية في المدينة.

ويأتي الهجوم الروسي ‍قبل يومين من اجتماع يقول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه من المقرر أن يعقده في الولايات المتحدة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوضع ‌تفاصيل اتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ ما يقرب من 4 سنوات بين روسيا ‌وأوكرانيا.

ويضغط الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أوكرانيا وروسيا للتوصل إلى اتفاق بشأن إنهاء الصراع المستمر منذ ما يقرب من 4 سنوات في أقرب وقت ممكن، لكن روسيا تريد ⁠الاحتفاظ بالمناطق الأوكرانية التي تسيطر عليها، في حين ترفض كييف التنازل عن الأرض.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.