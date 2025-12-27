منخفض جوي جديد ينذر بكارثة إنسانية في قطاع غزة

يواجه الفلسطينيون في قطاع غزة كارثة محققة بسبب المنخفض الجوي الذي سيضرب المنطقة خلال الساعات المقبلة والذي ستصل سرعة الرياح فيه إلى 100 كيلومتر/ساعة مصحوبة بأمطار غزيرة.

ووفق النشرة الجوية في قناة الجزيرة، فسوف يكون المنخفض مصحوبا برياح رعدية وأمطار تتراوح غزارتها بين 20 و50 مليمترا، مما يهدد بإتلاف خيام النازحين واقتلاعها تماما.

وستواجه أنحاء القطاع درجات حرارة منخفضة جدا مع توقعات بتجمع مياه الأمطار في برك بسبب الطبيعة الطينية الناجمة عن الدمار الهائل الذي خلفه الاحتلال.

وفي وقت سابق السبت، قالت بلدية شمال غزة إن الاحتلال دمّر المحافظة وجعلها غير صالحة للسكن، ودعت كافة الجهات والمنظمات الدولية للتدخل العاجل لإنقاذ ما تبقى من الحياة في القطاع تطبيقا للقوانين الدولية.

ودعت البلدية للعمل على دعمها بالوقود وقطع الغيار والمعدات اللازمة لتشغيل آبار المياه وجمع النفايات ومضخات الصرف الصحي.

الأطفال سيدفعون الثمن

كما قال رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في القطاع أمجد الشوا، إن هناك جهودا تبذلها كل الأطراف لتخفيف وقع هذه الظروف على الناس، لكنه أكد "عدم وجود إمكانيات لمواجهة قوة المنخفض، الذي ينذر بكارثة خصوصا بين الأطفال".

وأضاف الشوا، في مقابلة مع قناة الجزيرة، "نحاول تثبيت الخيام وفتح مجاري تصريف المياه لكن هذا المنخفض يحمل الكثير من المآسي، فقد اقتلعت الرياح كثيرا من الخيام وأغرقت الأمطار خياما أخرى".

ويعيش 900 ألف فلسطيني في خيام منتشرة في أنحاء القطاع، حسب الشوا، الذي أكد وجود عائلات كاملة بلا مأوى بسبب دمار خيامها خلال المنخفض الأخير.

وفي ظل انتشار الكثير من أمراض الشتاء الناجمة عن نفاد الأدوية وتدمير القطاع الصحي، وتسرب مياه الصرف الصحي والنفايات لمناطق النازحين، باتت التدخلات صعبة ومعقدة خصوصا مع تشدد الاحتلال في إدخال الكرفانات والمعدات الثقيلة.

إعلان

وتوقع الشوا أن يزيد هذا المنخفض أوضاع الناس صعوبة وأن يهدد حياة كثيرين، محذرا من وقوع كارثة في الأرواح خصوصا بين الأطفال الذين قد يدفعون ثمنا باهظا بسبب نفاد مستلزمات التدفئة.

ودعا المسؤول الفلسطيني إلى ضرورة إدخال المعدات اللازمة للتعامل مع هذه الظروف خصوصا تطبيق ما تم الاتفاق عليه، واصفا القطاع كله بأنه منطقة منكوبة تتطلب إعادة تأهيل لشبكات المياه والصرف الصحي.