غارات إسرائيلية على حي الزيتون في غزة

شن الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، غارات جوية وقصفا مدفعيا على أنحاء مختلفة شرقي مدينة غزة، ضمن المناطق التي ما زال يسيطر عليها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

يأتي ذلك ضمن الخروقات الإسرائيلية المتواصلة للاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي شن غارتين جويتين متتاليتين شرق حي الزيتون شرقي مدينة غزة، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية أنحاء مختلفة من مفترق السنافور في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

شهيد فلسطيني

وجاءت هذه الخروقات بعد ساعات من استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، ضمن المناطق التي انسحب منها بموجب الاتفاق.

كما جاءت في أعقاب اتهام مصر لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسعي لعرقلة تطبيق المرحلة الثانية الاتفاق، وبمحاولة إشعال المنطقة.

وتشمل المرحلة الثانية من الاتفاق عدة ملفات جوهرية، أبرزها إعادة إعمار، وتوسيع الانسحاب الإسرائيلي، وتشكيل لجنة تكنوقراط لإدارة القطاع، ونزع سلاح حماس، إضافة لتشكيل مجلس السلام وإنشاء القوات الدولية.

وتتنصل إسرائيل من الإيفاء بالتزاماتها التي نصت عليها المرحلة الأولى من الاتفاق، وأبرزها وقف الأعمال العدائية حيث تواصل إطلاق النيران والقصف في أنحاء متفرقة بالقطاع، مما أسفر منذ 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى الأربعاء عن مقتل 406 فلسطينيين وإصابة 1118 آخرين.

وأنهى الاتفاق حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدعم أميركي واستمرت عامين، مخلفة نحو 71 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 171 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بحوالي 70 مليار دولار.