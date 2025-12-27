تايلند وكمبوديا توقعان اتفاقا لوقف إطلاق النار

وقعت تايلاند ‍وكمبوديا اتفاقا ⁠لوقف إطلاق النار اليوم السبت، وذلك ​بعد ثلاثة أيام من المحادثات بين الجارتين ‌الواقعتين ‌في ⁠جنوب شرق آسيا واللتين خاضتا اشتباكات ‌حدودية عنيفة الأسابيع الماضية.

وجاء ​في ‍بيان كمبودي تايلندي مشترك نشرته وزارة الدفاع الكمبودية أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ ظهر اليوم السبت، وأن الاتفاق ينص على عودة المدنيين من الجانبين للمناطق الحدودية التي تضررت بسبب القتال.

ووفق البيان فإن الطرفان اتفقا "على الإبقاء على نشر القوات الحالي دون أي تحركات إضافية"، مع الإشارة إلى أن "أي تعزيزات أمنية من شأنها أن تزيد من حدة التوتر وتؤثر سلباً على الجهود طويلة المدى لحل الأزمة".

وينهي الاتفاق، الذي وقعه وزير الدفاع التايلاندي، ناتافون ناكرفانيت ونظيره الكمبودي تيا سيها، 20 يومًا من الاشتباكات الحدودة أسفرت عن مقتل العشرات وتشريد أكثر من نصف مليون آخرين من الطرفين.