البرهان: لن نقبل هدنة ما دام الدعم السريع في شبر واحد من السودان

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، إن الخرطوم لن تقبل بهدنة ولا وقف لإطلاق النار ما دامت المليشيا -في إشارة إلى قوات الدعم السريع– موجودة في شبر واحد من السودان.

وشدد البرهان على أن خارطة الطريق التي قدمها مؤخرا رئيس الوزراء كامل إدريس للأمم المتحدة هي مبادرة الدولة السودانية التي تم الاتفاق عليها.

وكان إدريس قدم الاثنين الماضي أمام مجلس الأمن خطة تسوية تهدف إلى وقف شامل لإطلاق النار ونزع سلاح قوات الدعم السريع.

وتنص المبادرة على وقف شامل لإطلاق النار برعاية إقليمية ودولية، وانسحاب قوات الدعم السريع من مناطق سيطرتها وتجميع مقاتليها، إضافة إلى إطلاق حوار سوداني يرتكز على المصالحة وإعادة دمج المقاتلين في المجتمع.

رفض الدعم السريع

وأعلنت قوات الدعم السريع، الثلاثاء، رفضها مبادرة وقف الحرب التي قدمتها الخرطوم إلى مجلس الأمن الدولي.

وقال مستشار قائد قوات الدعم السريع الباشا طِبيق إن المبادرة ليست سوى إعادة تدوير لخطاب إقصائي متهالك، لا يختلف في جوهره عن خطاب رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.

وأضاف طِبيق، في حسابه على فيسبوك، أن إدريس لا يمتلك الإرادة، ولا القرار الذي يؤهله للحديث عن إيقاف الحرب، ناهيك عن إطلاق مبادرة سياسية ذات وزن، ورأى أن ما ورد في المبادرة بضرورة انسحاب قوات الدعم السريع من مناطق سيطرتها ووصفها بالمليشيا، بمثابة طرح أقرب إلى الخيال منه إلى السياسة.

واعتبر رئيس الوزراء السوداني الجمعة أن أي هدنة لوقف الحرب يجب أن تتزامن مع نزع سلاح قوات الدعم السريع وتجميع عناصرها في معسكرات.

وأوضح -في مؤتمر صحفي عقده بمدينة بورتسودان شرقي البلاد عقب عودته من نيويورك– أن السودان دولة ذات سيادة وأي رقابة دولية يجب أن تكون باتفاق، مضيفا "لن نقبل بأي قوات أممية في السودان واكتوينا بجمرة هذه القوات الدولية".

وشدد على أن مبادرة السلام التي طرحها أمام مجلس الأمن الدولي تؤكد أنهم "دعاة سلام وليست دعاة حرب"، مؤكدا أن من أبرز رسائل زيارته التأكيد على رغبة الشعب السوداني في السلام. وتابع: "هذه المبادرة نقلتنا من موقع المتلقي إلى موقع صاحب المبادرة".

ويعاني السودان من حرب متواصلة منذ أبريل/نيسان 2023 بين الجيش والدعم السريع، ما أودى بحياة عشرات الآلاف وأدى إلى نزوح نحو 13 مليون شخص.