غارات إسرائيلية وقصف واسع على مختلف أنحاء غزة

قال مراسل الجزيرة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات وقصفا واسع النطاق على مناطق مختلفة في أنحاء قطاع غزة، اليوم السبت، يفترض أنها واقعة ضمن نطاق سيطرته بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع المقاومة الفلسطينية.

وذكر مراسل الجزيرة أن طائرات الاحتلال ومسيراته حلقت على ارتفاعات منخفضة من شمال مدينة رفح في المنطقة التي يسيطر عليها الاحتلال منذ أكثر من عام ونصف العام.

وتابع إن تحليق الطائرات والمسيرات مستمر منذ أكثر من ساعتين ونصف الساعة في المناطق التي ينشط فيها جيش الاحتلال شمالي مدينة رفح.

وذكرت تقارير إخبارية أن الهجوم الإسرائيلي شمل غارات جوية وقصفا مدفعيا وبحريا، إذ قال شهود عيان لوكالة الأناضول للأنباء أن بحرية الاحتلال أطلقت قذائفها ونيران رشاشاتها في عرض بحر مدينة غزة، على بعد عشرات الأمتار من خيام النازحين ما أثار حالة من الخوف في صفوفهم، على حد وصفهم.

وأضافت أهفي وسط القطاع، قصفت المدفعية الإسرائيلية أنحاء مختلفة من المنطقة الشرقية ضمن مناطق سيطرة الجيش وفق الاتفاق.

كما أطلقت مروحيات إسرائيلية نيرانها عشوائيا صوب منازل الفلسطينيين في المنطقة ذاتها.

وجنوبي القطاع، شنت مقاتلات إسرائيلية غارات عدة على أنحاء مختلفة شرقي مدينة خان يونس ضمن مناطق سيطرة الجيش.

كما أطلقت آليات الجيش الإسرائيلي نيران أسلحتها الرشاشة صوب مناطق غربي مدينة رفح، التي تقع بالكامل تحت سيطرته.

شهيد في جباليا

واستشهد فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، ضمن المناطق التي انسحب منها بموجب الاتفاق، مساء أمس الجمعة.

ومنذ سريان الاتفاق، ارتكبت إسرائيل مئات الخروقات ما أسفر عن مقتل 410 فلسطينيين وإصابة ألف و134، وفق معطيات رسمية.

وأنهى الاتفاق حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، واستمرت عامين، مخلفة نحو 71 ألف قتيل فلسطيني، وما يزيد على 171 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية، وتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.