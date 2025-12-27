سوريا تفرج عن 70 عسكريا سابقا "لعدم تورطهم بجرائم حرب"

أفرجت السلطات السورية، أمس الجمعة، عن عشرات العسكريين من عهد نظام الأسد المخلوع، في محافظة اللاذقية شمال غربي البلاد، بعد ثبوت عدم تورطهم بجرائم حرب.

وذكرت قناة "الإخبارية السورية" أنه أُفرج عن دفعة من الموقوفين في مدينة اللاذقية بعد ثبوت عدم تورطهم في جرائم حرب، مبينة أن عدد المفرج عنهم بلغ 70 عسكريا.

وأشارت إلى أن هذه الدفعة هي الأولى من ضمن عدد من الدفعات التي سيطلق سراحها الفترة المقبلة، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي السياق، ألقت السلطات السورية القبض على 12 شخصا، بينهم ضباط من النظام السابق، على الحدود السورية اللبنانية ليل الجمعة السبت.

وقالت إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الدفاع -في بيان على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي- إن وحدات حرس الحدود ألقت القبض على 12 شخصا بينهم عناصر وضباط لديهم ارتباط بالنظام البائد على الحدود السورية اللبنانية.

وأشارت الإدارة إلى أن العساكر، وبينم ضابط برتبة عقيد، اعتقلوا قرب مدينة تل كلخ على الحدود السورية اللبنانية خلال عبورهم الحدود بشكل غير شرعي، مشيرة إلى أنهم سيسلمون إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وهرب عدد كبير من عناصر النظام السابق إلى لبنان بعد سقوط النظام، وألقي القبض خلال الأشهر الماضية على عدد منهم في أثناء فرارهم من سوريا إلى لبنان، وفق مصادر.

وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، تمكن الثوار السوريون من دخول العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000-2024)، الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1970-2000).

وتعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية وملاحقة فلول النظام السابق ممن تقول إنهم يثيرون قلاقل أمنية.