دورية إسرائيلية تتوغل في القنيطرة جنوبي سوريا

توغلت دورية إسرائيلية، مساء اليوم السبت، بين قريتي المشيرفة وأم باطنة بريف القنيطرة جنوب سوريا، وسط انتهاكات إسرائيلية شبه يومية لسيادة البلاد، وفق مراسل الجزيرة.

كما قالت مصادر محلية لمنصة سوريا الآن إن دورية للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 10 آليات توغلت في الطريق الواصل بين بلدة خان أرنبة وجباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن قوات إسرائيلية توغلت اليوم في قرية طرنجة، وصولا إلى أطراف بلدة جباتا الخشب في ريف القنيطرة.

وأوضحت أن قوة للجيش الإسرائيلي مؤلفة من 6 آليات عسكرية، دخلت من اتجاه التلول الحمر، مرورا بالمنطقة الواقعة بين بلدتي بيت جن وحضر، وصولا إلى قرية طرنجة، ثم تابعت تحركها باتجاه بلدة جباتا الخشب.

جاء ذلك بعد يوم من إطلاق القوات الإسرائيلية نيران الرشاشات المتوسطة من نقطة تل الأحمر الغربي باتجاه تل الأحمر الشرقي في ريف القنيطرة الجنوبي.

وفي الآونة الأخيرة، أصبحت التوغلات الإسرائيلية في الجنوب السوري شبه يومية، لا سيما في القنيطرة، وتتخللها اعتقالات ونصب حواجز.

وبعد إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فصل القوات المبرمة مع سوريا (فض الاشتباك) عام 1974، واحتلت المنطقة السورية العازلة وتوسعت في مناطق خارجها.

وتطالب دمشق باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة، وتدعو المجتمع الدولي إلى ردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري والعودة لاتفاقية فض الاشتباك.