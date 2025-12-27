دراسة تكشف مفاجأة: الدماغ يبقى في مرحلة المراهقة حتى أوائل الثلاثينيات

كشفت دراسة حديثة صادرة عن جامعة كامبردج، أن دماغ الإنسان يمر بخمس مراحل تطور رئيسية تمتد طوال الحياة، مع نقاط تحول حاسمة عند أعمار 9 و32 و66 و83 عاما، موضحة أن الدماغ قد يظل في مرحلة المراهقة حتى أوائل الثلاثينيات.

وبحسب الدراسة، التي استعرض نتائجها برنامج (مع الحكيم) عبر الجزيرة مباشر، تمتد مرحلة الطفولة حتى سن التاسعة، وتشهد نموا سريعا للدماغ، تليها مرحلة المراهقة من 9 أعوام وحتى 32 عاما، حيث تصبح شبكات الخلايا العصبية أكثر كفاءة، إلا أن هذه الفترة ترتبط أيضا بارتفاع احتمالات ظهور اضطرابات نفسية، في حين تتحقق ذروة الكفاءة العقلية في أوائل الثلاثينيات.

الدماغ يعيد تنظيم نفسه باستمرار

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن مرحلة البلوغ والاستقرار النسبي تمتد من أوائل الثلاثينات وحتى سن 66 عاما، حيث تبدأ بعض القدرات العقلية بالانحدار التدريجي.

كما تشمل المرحلة الأخيرة الشيخوخة المبكرة والمتأخرة حتى سن 83 عاما وما بعده، ويبدأ خلالها الدماغ بالانقسام إلى مناطق أكثر استقلالية، مع تزايد تأثير الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر مثل الخرف وارتفاع ضغط الدم.

وأكدت الدراسة أن الدماغ يعيد تنظيم نفسه باستمرار طوال مراحل الحياة، وأن هذه التحولات تتزامن مع محطات حياتية كبرى مثل البلوغ والأبوة والشيخوخة، ما يفتح آفاقا أوسع لفهم الصحة العقلية وسبل الوقاية من الأمراض المرتبطة بها.