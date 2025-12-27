قيادي في حماس: لهذه الأسباب فشلت إسرائيل في اختراق الحركة

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تيسير سليمان، إن فشل الاحتلال الإسرائيلي في اختراق الحركة، يعود إلى بنية أمنية راسخة وخبرة تراكمية طويلة في مواجهة محاولات التجسس، مؤكدا أن الحصار المفروض على قطاع غزة لم ينجح في تمكين الاحتلال من فهم تطورات الحركة أو التأثير في بنيتها الداخلية.

وأوضح سليمان، في مقابلة مع الجزيرة مباشر، أن حركة حماس لا تبني مواقفها على ما ينشره أو يسربه الإعلام الإسرائيلي، بل تتعامل مع ملف الاختراق الأمني باعتباره صراعا ممتدا منذ عقود، مشيرا إلى أن الاحتلال دأب على استخدام أساليب متعددة لاختراق المجتمع الفلسطيني، من بينها المال والابتزاز والمخدرات والضغط الأمني.

وأضاف أن الحركة تمتلك أجهزة أمنية داخلية متخصصة تعمل على مكافحة التجسس، وأن جميع كوادرها يدركون طبيعة الأساليب التي يستخدمها الاحتلال، لافتا إلى أن هذا الوعي تشكل عبر سنوات طويلة من العمل التنظيمي، سواء داخل السجون أو خارجها.

إحباط محاولات اختراق نوعية

وأكد سليمان أن الاحتلال حاول مرارا اختراق حركة حماس، سواء عبر وسائل تقنية أو من خلال تجنيد عملاء بشريين، لكن الحركة نجحت في إفشال هذه المحاولات وكشفت عددا من شبكات التجسس في مراحل مختلفة، مشيرا إلى أن الحركة أعلنت في أوقات سابقة عن ملفات أمنية تضمنت تفاصيل حول عملاء وأساليب اختراق.

وأشار القيادي في حماس إلى أن الحركة، بصفتها حركة مقاومة، تعتبر التصدي لمحاولات الاختراق جزءا أساسيا من معركتها مع الاحتلال، مؤكدا أن التجربة الأمنية التي راكمتها مكنتها من إحباط محاولات اختراق وصفها بالنوعية، مشددا على أن الاحتلال سيبقى يسعى لاختراق فصائل المقاومة، في مقابل استمرار حماس في مواجهته وإفشال مخططاته.

وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أمس الجمعة، عن إقرار أجهزة المخابرات الإسرائيلية بعجزها عن اختراق قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشيرة إلى أن ذلك شكل إخفاقا استخباريا أسهم في غياب أي إنذار مسبق بشأن طوفان الأقصى.