حماس تدين اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" وتحذر من مخططات التهجير

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال"، واصفة الخطوة بأنها "سابقة خطِرة" ومحاولة لاكتساب شرعية زائفة، وحذرت من استخدام الإقليم الصومالي المنفصل كوجهةٍ لتهجير الفلسطينيين قسرا من قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان أصدرته اليوم السبت، إن لجوء حكومة بنيامين نتنياهو لهذا الاعتراف يعكس عمق الأزمة والعزلة التي يعيشها الكيان الصهيوني نتيجة حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وحذرت الحركة في بيانها من المخططات الإسرائيلية الرامية لتهجير الفلسطينيين قسرا، مؤكدة رفضها التام لاستخدام إقليم "أرض الصومال" كوجهة لأبناء غزة، وهي التقارير التي تزايدت مؤخرا حول مساعي الاحتلال لإيجاد مناطق لاستيعاب المهجرين من القطاع.

وأضافت حماس أن السياسات الإسرائيلية تهدف بشكل أساسي إلى "تفتيت الدول العربية وزعزعة استقرارها والتدخل في شؤونها الداخلية" خدمة للمشروع الاستعماري الصهيوني.

وثمنت الحركة مواقف الدول العربية والإسلامية التي سارعت للتنديد بالخطوة الإسرائيلية الخطِرة التي تنتهك القانون الدولي، مؤكدة أن الاعتراف يمس وحدة الصومال وسيادته.

وحذرت حماس "من السياسات الصهيونية الخبيثة الهادفة إلى تفتيت الدول العربية وزعزعة استقرارها والتدخل في شؤونها الداخلية، خدمة للمشروع الصهيوني الاستعماري".

ودعت الحركة إلى مواصلة الجهود الدولية لمحاصرة الاحتلال ومحاسبة قادته على جرائمهم بحق الإنسانية، وتعزيز عزلته على المستويين الرسمي والشعبي.

السلطة الفلسطينية تحذّر

وفي السياق ذاته، حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من أن الاحتلال الإسرائيلي يهدف لزعزعة الأمن القومي العربي، وكشفت عن مخاوف من استخدام الإقليم كوجهة لـ"تهجير" الفلسطينيين من قطاع غزة.

ووصفت الخارجية الفلسطينية الخطوة الإسرائيلية بأنها تهديد مباشر للأمن الإقليمي والعربي ومحاولة لزعزعة استقرار الدول العربية والأفريقية.

ونبهت الوزارة إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد طرحت اسم "أرض الصومال" كوجهة محتملة لتنفيذ مخططات التهجير القسري بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وتحديدا من قطاع غزة، وهو ما يجعل هذا الاعتراف -حسب مراقبين- جزءا من ترتيبات جيوستراتيجية مشبوهة.

وأمس الجمعة أعلن نتنياهو اعتراف تل أبيب بـ"جمهورية أرض الصومال" الانفصالية دولة مستقلة، لتكون إسرائيل أول بذلك أول دولة في العالم تعترف رسميا بالإقليم الذي أعلن انفصاله عن الصومال من جانب واحد عام 1991.