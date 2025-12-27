ترامب يدعو إلى "فضح" الديمقراطيين المتورطين بقضية إبستين

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزارة العدل إلى "فضح" الديمقراطيين الذين تعاونوا مع الراحل جيفري إبستين من خلال نشر وثائق تتعلق بالرجل المدان بجرائم جنسية.

وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشيال"، الجمعة "اكتُشفت مليون صفحة إضافية عن إبستين. إنّ وزارة العدل مجبرة على تكريس كل وقتها لهذه الخدعة التي دبّرها الديمقراطيون".

واتهم ترامب الديمقراطيين بالتعاون مع إبستين، قائلا "فلننشر أسماءهم جميعا، ونفضحهم، ولنعد إلى العمل من أجل بلدنا"، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف الرئيس الأميركي "لا يريد اليسار الراديكالي أن نتحدث عن نجاحات ترامب والجمهوريين، بل فقط عن إبستين الذي توفي منذ فترة طويلة. إنها حملة اضطهاد جديدة"، دون الإشارة إلى أسماء الديمقراطيين المذكورين في الوثائق.

وبدأت وزارة العدل الأسبوع الماضي بنشر وثائق وصور من التحقيق في قضية إبستين، الممول الثري الذي توفي في أحد سجون نيويورك عام 2019 وهو ينتظر محاكمته بتهمة الاتجار بالجنس مع فتيات قاصرات.

وقد تتضمن أحدث الوثائق التي نُشرت الثلاثاء الماضي، إشارات كثيرة إلى ترامب، بما في ذلك وثائق تُفصّل رحلاته على متن طائرة إبستين الخاصة، مما دفع وزارة العدل لإصدار بيان دافعت فيه عن الرئيس الجمهوري البالغ 79 عاما.

وكان ترامب قد نفى في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي عام 2024 أن يكون ركب طائرة إبستين أو زار جزيرته الخاصة، ولم يصدر البيت الأبيض تعليقا فوريا على مضمون الوثائق.

وتضم الدفعة الأحدث من ملفات قضية إبستين نحو 30 ألف صفحة من الوثائق، إضافة إلى عشرات مقاطع الفيديو، كثير منها خضع لتنقيحات.

وتضمنت ملفات القضية أسماء الكثير من الشخصيات العالمية البارزة مثل الأمير البريطاني أندرو، والرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، والمغني مايكل جاكسون، وحاكم ولاية نيو مكسيكو الأسبق بيل ريتشاردسون.​​​​​​​

وقد نشر نواب ديمقراطيون في الكونغرس الأميركي منتصف الشهر الجاري مجموعة جديدة من الصور المتعلقة بإبستين، عشية الموعد الذي حدده قانون وقّع عليه الرئيس ترامب، ويلزم إدارته بالكشف عن الوثائق المتعلقة بهذه القضية.