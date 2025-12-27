بعثة أممية لتقييم الوضع في الفاشر ودعوة أميركية لهدنة إنسانية

قال مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة إن المنظمة تمكّنت من إقامة بعثة للتقييم بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور بالسودان، في حين رحّب مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الإفريقية مسعد بولس بالخطوة، مشيرا إلى مساعٍ لتأمين هدنة إنسانية شاملة في جميع أنحاء السودان.

وأوضح مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية أن إقامة بعثة لتقييم الوضع في الفاشر جاءت بعد مباحثات ذات طابع إنساني مضنية، مؤكدا أن هذه البعثة الأممية الأولى التي ستكون في المدينة التي شهدت حصارا طويلا وقتالا ضاريا وعمليات عنف ضد المدنيّين والعاملين في الحقل الإنساني.

ترحيب أميركي

من جهته، قال مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الإفريقية مسعد بولس إنه من الرائع رؤية بعثة التقييم التابعة للأمم المتحدة تصل أخيرا إلى الفاشر.

وأضاف أنه يتطلع إلى وصول قوافل المساعدات بانتظام إلى الفاشر بعد الحصار المروع، داعيا إلى إيصال المساعدات دون عوائق إلى جميع مناطق السودان.

وأشار بولس إلى أن الولايات المتحدة تبني على هذا التقدم لتأمين هدنة إنسانية شاملة في جميع أنحاء البلاد، مؤكدا أن واشنطن تواصل الدعوة إلى أن يقبل طرفا النزاع في السودان هذه الهدنة وينفذاها فورا ودون شروط مسبّقة.

يُذكر أن قوات الدعم السريع حاصرت مدينة الفاشر لأكثر من عام ونصف العام، وارتكبت مجازر بحق سكان المدينة بعد السيطرة عليها في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق تقارير إخبارية وشهادات ناجين فروا من المدينة.

ويعاني السودان من حرب مستمرة منذ أبريل/نيسان 2023 بين الجيش والدعم السريع، بسبب خلافات حول دمج القوات المسلحة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف، وأدى إلى نزوح نحو 13 مليون شخص.

وتشهد ولايات كردفان الثلاث في الأسابيع الأخيرة اشتباكات عنيفة بين الطرفين، أجبرت عشرات الآلاف على النزوح، في حين تسيطر قوات الدعم السريع على كامل ولايات دارفور الخمس، باستثناء أجزاء من شمال دارفور، بينما يحتفظ الجيش بسيطرته على معظم الولايات الـ13 الأخرى، بما فيها الخرطوم.