باكستان: مستعدون للذهاب لغزة ولا نسعى لنزع سلاح حماس

قال محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني إن "بلاده مستعدة للذهاب إلى قطاع غزة فقط للمشاركة في عمليات حفظ السلام، وليس لنزع سلاح حركة حماس".

وأضاف دار، في مؤتمر صحفي في إسلام آباد، "لن نذهب لنزع سلاح حماس، وهناك وضوح تام في موقف القيادة المدنية والعسكرية الباكستانية بهذا الشأن"، مؤكدا أن باكستان لن تلعب دورا في فرض السلام، بل ستقتصر على تعزيز السلام في غزة، على حد قوله.

واتهم وزير الخارجية الباكستاني إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الموقع في شرم الشيخ في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشددا على أن بلاده تشجب ذلك.

كما شدد دار على أنه لم يتم تحقيق كل النقاط العشرين الواردة في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإحلال السلام في قطاع غزة.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تواصل إسرائيل خروقاتها للاتفاق الذي أنهى حرب الإبادة الإسرائيلية في القطاع، وارتكبت نحو 738 خرقا، ما أدى لاستشهاد 410 فلسطينيين وإصابة 1134، وفق معطيات رسمية.

وأنهى الاتفاق حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل بدعم أميركي في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، واستمرت عامين، مخلفة نحو 71 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد على 171 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية، وتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.