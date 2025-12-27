شاهد.. انتشال جثمان طفل غرق في بئر بعد محاولات لإنقاذه بغزة

أعلن جهاز الدفاع المدني بغزة، اليوم السبت، مصرع طفل سقط داخل بئر مياه في منطقة السودانية شمالي القطاع، بعد محاولات إنقاذ استمرت ساعات في ظل منخفض جوي يواجهه القطاع.

وفي وقت سابق من السبت، باشرت طواقم الدفاع المدني عمليات بحث وإنقاذ للطفل، مستخدمة وسائل بدائية في ظل نقص حاد في المعدات.

وأظهرت مشاهد من موقع الحادث طواقم الدفاع المدني وهي تخوض في مياه موحلة داخل حفرة غمرتها الأتربة، معتمدة على المصابيح اليدوية وأجسادها للوصول إلى عمق البئر، في سباق مع الزمن وسط ظروف بالغة الخطورة.

وجرت محاولات الإنقاذ في سياق أوضاع إنسانية قاسية يشهدها قطاع غزة، نتيجة الدمار الواسع ونقص الإمكانيات والمعدات اللازمة لعمليات الطوارئ، التي خلّفتها حرب الإبادة الإسرائيلية.

وعلى مدار عامين من الحرب، فقد جهاز الدفاع المدني معظم معداته وآلياته بفعل القصف، وباتت طواقمه تعتمد على ما تبقى من سيارات متهالكة ومعدات بسيطة لا تواكب حجم الكوارث المتلاحقة في القطاع.

وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت أكثر من 71 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد على 171 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية، وتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بحوالي 70 مليار دولار.