بريطانيا تطلق تدريبا مدفوعا لجذب الشباب إلى الجيش

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم السبت، عن إطلاق برنامج تجريبي في مارس/آذار المقبل يتيح للشباب دون سن الـ25 الانضمام إلى تدريب مدفوع لمدة عام داخل القوات المسلحة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإقبال على الخدمة العسكرية.

ويستهدف البرنامج في مرحلته الأولى 150 متطوعًا، على أن يتم توسيعه لاحقًا ليشمل أكثر من ألف مشارك، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن بيان الوزارة.

ونقل البيان عن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي قوله إن المبادرة تهدف إلى "إعادة الوصل بين المجتمع والقوات المسلحة"، معتبرًا أنها تمثل "حقبة جديدة في مجال الدفاع".

وسيتيح البرنامج للمشاركين تلقي تدريبات في القوات البرية أو الجوية أو البحرية، دون أن تكشف الحكومة حتى الآن عن قيمة الأجر المخصص لهم.

وأضاف هيلي أن هذه التجربة ستمنح الشباب فرصة لاكتساب مهارات نوعية تساعدهم على النجاح في مسيرتهم المهنية، سواء اختاروا البقاء في الجيش أو العودة إلى الحياة المدنية بعد انتهاء فترة التدريب.

ومع أن التجنيد الإجباري لم يعد قائما في المملكة المتحدة منذ العام 1960، نبّه رئيس أركان القوات المسلحة البريطانية ريتشارد نايتون في 15 ديسمبر/كانون الأول إلى أن المزيد من الأشخاص يجب أن يكونوا "مستعدين للقتال"، في مواجهة تصاعد التهديدات "خصوصا من روسيا".

وترى تقارير صحفية أن أوروبا تشهد مساعي لإعادة العمل بالتجنيد الإلزامي، إذ أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرا عن إطلاق خدمة وطنية تطوعية لمدة 10 أشهر، في حين أعادت ألمانيا العمل بخدمة عسكرية قائمة على التطوع لمدة لا تقل عن 6 أشهر للشباب البالغين 18 عاما.